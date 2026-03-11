Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&Live anticipe la saison touristique 2026 en lançant une vaste campagne de recrutement - Depositphotos.com, olesiabilkei
À quelques mois de l’été, l’industrie touristique française se prépare déjà pour la saison 2026.
Le groupe français Go&Live, acteur majeur du tourisme jeunesse avec des marques comme Nacel, Club Langues et Civilisations (CLC) ou American Village, a annoncé le lancement d’une campagne de recrutement visant à pourvoir 2 500 postes saisonniers.
Ces emplois concernent une variété de profils : directeurs et directeurs adjoints de colonies de vacances (300 postes), animateurs et assistants sanitaires (1 020 postes), encadrants de séjours linguistiques (600 postes), moniteurs sportifs et directeurs techniques (350 postes), professeurs d’anglais (180 postes) ou encore personnel transfert et logistique (50 postes).
Les missions s’étendent de quelques semaines à plusieurs mois selon les programmes, majoritairement durant la période estivale, mais aussi pendant les vacances scolaires et, pour certains postes pédagogiques, à l’année.
1 400 emplois sont proposés en France et 1 100 à l’étranger, en Europe, Scandinavie, États-Unis, Australie, Asie et Amérique du Sud.
Le groupe français Go&Live, acteur majeur du tourisme jeunesse avec des marques comme Nacel, Club Langues et Civilisations (CLC) ou American Village, a annoncé le lancement d’une campagne de recrutement visant à pourvoir 2 500 postes saisonniers.
Ces emplois concernent une variété de profils : directeurs et directeurs adjoints de colonies de vacances (300 postes), animateurs et assistants sanitaires (1 020 postes), encadrants de séjours linguistiques (600 postes), moniteurs sportifs et directeurs techniques (350 postes), professeurs d’anglais (180 postes) ou encore personnel transfert et logistique (50 postes).
Les missions s’étendent de quelques semaines à plusieurs mois selon les programmes, majoritairement durant la période estivale, mais aussi pendant les vacances scolaires et, pour certains postes pédagogiques, à l’année.
1 400 emplois sont proposés en France et 1 100 à l’étranger, en Europe, Scandinavie, États-Unis, Australie, Asie et Amérique du Sud.
Une campagne de recrutement massive
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Pour assurer sécurité et qualité pédagogique, Go&Live exige des qualifications adaptées : BAFA et PSC1 pour les animateurs et assistants sanitaires, BAFD pour les fonctions de direction, BPJEPS ou diplômes équivalents pour les postes sportifs, CAPES ou Licence/Master pour les enseignants d’anglais.
Au-delà des diplômes, le groupe recherche des candidats dotés d’engagement, de sens des responsabilités, d’esprit d’équipe et d’envie d’accompagner les jeunes dans des expériences formatrices.
"Pour 2026, notre mission reste inchangée : proposer aux jeunes des expériences qui les font grandir, progresser et s’ouvrir au monde. Cette campagne de recrutement traduit notre volonté de poursuivre notre développement tout en maintenant un haut niveau d’exigence pédagogique et sécuritaire", souligne Xavier Obert, président de Go&Live.
Il rappelle également l’importance de ces opportunités pour les jeunes en recherche de première expérience professionnelle : "Offrir une première expérience encadrée, responsabilisante et valorisable est pour nous une mission essentielle".
Les candidats intéressés peuvent consulter et postuler aux offres sur le site officiel de Go&Live.
Au-delà des diplômes, le groupe recherche des candidats dotés d’engagement, de sens des responsabilités, d’esprit d’équipe et d’envie d’accompagner les jeunes dans des expériences formatrices.
"Pour 2026, notre mission reste inchangée : proposer aux jeunes des expériences qui les font grandir, progresser et s’ouvrir au monde. Cette campagne de recrutement traduit notre volonté de poursuivre notre développement tout en maintenant un haut niveau d’exigence pédagogique et sécuritaire", souligne Xavier Obert, président de Go&Live.
Il rappelle également l’importance de ces opportunités pour les jeunes en recherche de première expérience professionnelle : "Offrir une première expérience encadrée, responsabilisante et valorisable est pour nous une mission essentielle".
Les candidats intéressés peuvent consulter et postuler aux offres sur le site officiel de Go&Live.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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