Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Pour 2026, notre mission reste inchangée : proposer aux jeunes des expériences qui les font grandir, progresser et s’ouvrir au monde. Cette campagne de recrutement traduit notre volonté de poursuivre notre développement tout en maintenant un haut niveau d’exigence pédagogique et sécuritaire

Offrir une première expérience encadrée, responsabilisante et valorisable est pour nous une mission essentielle