La Vendée digitalise et modernise son Pass Saisonnier en 2026

Pour accompagner ce dispositif, une nouvelle campagne de communication est lancée autour d’un message court et impactant : "Un job. Des potes. Des souvenirs. ".



Diffusé sur les plateformes digitales, notamment YouTube, ainsi que dans les cinémas de Vendée et des départements limitrophes, le spot vise à renforcer l’attractivité des emplois saisonniers.



Le dispositif 2026 s’appuie également sur plusieurs actions de terrain. Une tournée estivale, prévue du 1er au 15 juillet, permettra aux équipes d’aller directement à la rencontre des saisonniers pour promouvoir l’application et le pass.



En parallèle, des portraits vidéos et un reportage photo seront réalisés afin de mettre en lumière les parcours et le quotidien des saisonniers. Ces contenus alimenteront notamment le compte Instagram @saisonnier_en_vendee et visent à valoriser la diversité des métiers concernés.