La Vendée digitalise et modernise son Pass Saisonnier en 2026

La Vendée renforce en 2026 sa stratégie d’accueil et de valorisation des travailleurs saisonniers, acteurs essentiels de l’économie touristique du département.
Entre digitalisation du Pass Saisonnier, élargissement du réseau de partenaires et nouvelle campagne de communication, le territoire entend améliorer l’expérience de ceux qui font vivre la saison estivale.
Chaque année, la Vendée recrute plusieurs milliers de saisonniers dans des secteurs variés : animation, restauration, hôtellerie, entretien ou encore accueil sur les sites touristiques.
En 2025, plus de 5,2 millions de visiteurs ont été accueillis dans plus de 70 sites du département, confirmant le poids de cette économie saisonnière, soutenue notamment par des acteurs majeurs comme le Puy du Fou et O’Gliss Park.
Entre digitalisation du Pass Saisonnier, élargissement du réseau de partenaires et nouvelle campagne de communication, le territoire entend améliorer l’expérience de ceux qui font vivre la saison estivale.
Chaque année, la Vendée recrute plusieurs milliers de saisonniers dans des secteurs variés : animation, restauration, hôtellerie, entretien ou encore accueil sur les sites touristiques.
En 2025, plus de 5,2 millions de visiteurs ont été accueillis dans plus de 70 sites du département, confirmant le poids de cette économie saisonnière, soutenue notamment par des acteurs majeurs comme le Puy du Fou et O’Gliss Park.
Un Pass Saisonnier 100% digital
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L’une des principales nouveautés de cette édition 2026 concerne la dématérialisation complète du "Pass Vendéen Saisonnier".
Accessible via l’application Vendée 360, le dispositif permet désormais aux saisonniers de suivre une courte formation en ligne avant de recevoir leur pass par e-mail, directement utilisable sur smartphone.
Ce pass donne accès à des réductions et gratuités auprès de sites touristiques et d’activités de loisirs du département. Il vise à encourager les saisonniers à découvrir l’offre locale tout en facilitant leur intégration sur le territoire.
Le réseau de partenaires s’élargit par ailleurs à 130 sites en 2026, dont plus de 30 nouveaux entrants.
Châteaux, parcs de loisirs et sites naturels participent à ce dispositif, renforçant l’attractivité du territoire auprès des travailleurs saisonniers.
Accessible via l’application Vendée 360, le dispositif permet désormais aux saisonniers de suivre une courte formation en ligne avant de recevoir leur pass par e-mail, directement utilisable sur smartphone.
Ce pass donne accès à des réductions et gratuités auprès de sites touristiques et d’activités de loisirs du département. Il vise à encourager les saisonniers à découvrir l’offre locale tout en facilitant leur intégration sur le territoire.
Le réseau de partenaires s’élargit par ailleurs à 130 sites en 2026, dont plus de 30 nouveaux entrants.
Châteaux, parcs de loisirs et sites naturels participent à ce dispositif, renforçant l’attractivité du territoire auprès des travailleurs saisonniers.
Une campagne de communication plus directe
Pour accompagner ce dispositif, une nouvelle campagne de communication est lancée autour d’un message court et impactant : "Un job. Des potes. Des souvenirs.".
Diffusé sur les plateformes digitales, notamment YouTube, ainsi que dans les cinémas de Vendée et des départements limitrophes, le spot vise à renforcer l’attractivité des emplois saisonniers.
Le dispositif 2026 s’appuie également sur plusieurs actions de terrain. Une tournée estivale, prévue du 1er au 15 juillet, permettra aux équipes d’aller directement à la rencontre des saisonniers pour promouvoir l’application et le pass.
En parallèle, des portraits vidéos et un reportage photo seront réalisés afin de mettre en lumière les parcours et le quotidien des saisonniers. Ces contenus alimenteront notamment le compte Instagram @saisonnier_en_vendee et visent à valoriser la diversité des métiers concernés.
Diffusé sur les plateformes digitales, notamment YouTube, ainsi que dans les cinémas de Vendée et des départements limitrophes, le spot vise à renforcer l’attractivité des emplois saisonniers.
Le dispositif 2026 s’appuie également sur plusieurs actions de terrain. Une tournée estivale, prévue du 1er au 15 juillet, permettra aux équipes d’aller directement à la rencontre des saisonniers pour promouvoir l’application et le pass.
En parallèle, des portraits vidéos et un reportage photo seront réalisés afin de mettre en lumière les parcours et le quotidien des saisonniers. Ces contenus alimenteront notamment le compte Instagram @saisonnier_en_vendee et visent à valoriser la diversité des métiers concernés.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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