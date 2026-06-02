Mai restera dans les mémoires pour un mouvement pétrolier historique. Le Brent a chuté d'environ 19% sur le mois, repassant autour de 92 dollars, sa pire performance mensuelle depuis mars 2020.



Le moteur de ce repli est diplomatique : Washington et Téhéran auraient trouvé un accord préliminaire pour prolonger leur cessez-le-feu de 60 jours et rouvrir le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole et du GNL mondiaux. Téhéran s'engagerait à déminer le passage en 30 jours. Nuance importante : Trump n'a pas encore validé les termes, et JD Vance a tempéré l'optimisme ambiant. Rien n'est signé.



Ce reflux change l'équation sur l'inflation. C'est l'énergie qui alimentait la spirale des prix depuis le début du conflit fin février. Si le baril se stabilise durablement plus bas, la pression inflationniste devrait mécaniquement s'atténuer dans les mois à venir.



Et pourtant, la BCE s'apprête à relever ses taux le 11 juin, avec une probabilité de 90% selon les marchés. Une hausse de 25 points de base porterait le taux de dépôt de 2,00% à 2,25%, premier resserrement depuis 2023. Pourquoi serrer la vis alors que le choc énergétique reflue ? Parce que la BCE ne réagit pas au pétrole d'hier, mais à l'inflation d'aujourd'hui.



En avril, la hausse des prix harmonisés atteignait 3,0% en zone euro, et les estimations flash de mai montrent une accélération persistante en France, en Italie et en Espagne. Les chiffres sont là, et certains gouverneurs auraient même plaidé pour une hausse dès avril.



L'euro, lui, reste bloqué sous 1,17, coincé entre l'espoir diplomatique et la fermeté monétaire de Francfort.