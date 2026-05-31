Guadeloupe : Corsair ouvrira deux nouvelles lignes depuis la métropole

Corsair est déjà présente dans ces aéroports du sud de la France, mais cette annonce lui permet de poursuivre son ambition : proposer davantage de liaisons long-courriers directes depuis les grands aéroports régionaux.



Le Toulouse – Pointe-à-Pitre partira chaque mercredi à 12h, pour une arrivée en Guadeloupe à 15h50. Le vol retour aura également lieu le mercredi, avec un départ de Pointe-à-Pitre à 17h50 et une arrivée à Toulouse à 6h50 le lendemain.



Le vol depuis Marseille sera opéré chaque mardi jusqu’au 29 décembre, puis chaque jeudi après cette date. Le départ est prévu à 11h30, pour une arrivée de l’autre côté de l’Atlantique à 16h.



Les retours sont prévus les mardis jusqu’au 29 décembre, puis les jeudis, avec un décollage à 18h de Pointe-à-Pitre et un atterrissage en Provence à 7h30 le lendemain.