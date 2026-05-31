Guadeloupe : Corsair ouvrira deux nouvelles lignes depuis la métropole

Fin septembre 2026, Corsair n’aura plus aucune contrainte imposée par l’Europe dans le cadre de son plan de restructuration.
Jusqu’à cette date, elle doit encore limiter strictement sa flotte à neuf appareils et restituer des créneaux.
A lire : Créneaux, avions... les contraintes de Bruxelles n'entament pas l'appétit de Corsair !
La compagnie de Pascal de Izaguirre a toutefois décidé de ne pas attendre cette échéance pour reprendre son développement. Elle annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes vers la Guadeloupe au départ de la métropole.
Ainsi, Corsair lancera Marseille – Pointe-à-Pitre à compter du 15 décembre 2026, puis Toulouse – Pointe-à-Pitre dès le 16 décembre 2026.
Les lignes seront opérées durant l’hiver, à bord d’Airbus A330neo.
Jusqu’à cette date, elle doit encore limiter strictement sa flotte à neuf appareils et restituer des créneaux.
A lire : Créneaux, avions... les contraintes de Bruxelles n'entament pas l'appétit de Corsair !
La compagnie de Pascal de Izaguirre a toutefois décidé de ne pas attendre cette échéance pour reprendre son développement. Elle annonce l’ouverture de deux nouvelles lignes vers la Guadeloupe au départ de la métropole.
Ainsi, Corsair lancera Marseille – Pointe-à-Pitre à compter du 15 décembre 2026, puis Toulouse – Pointe-à-Pitre dès le 16 décembre 2026.
Les lignes seront opérées durant l’hiver, à bord d’Airbus A330neo.
Les horaires des nouveaux vols de Corsair
Corsair est déjà présente dans ces aéroports du sud de la France, mais cette annonce lui permet de poursuivre son ambition : proposer davantage de liaisons long-courriers directes depuis les grands aéroports régionaux.
Le Toulouse – Pointe-à-Pitre partira chaque mercredi à 12h, pour une arrivée en Guadeloupe à 15h50. Le vol retour aura également lieu le mercredi, avec un départ de Pointe-à-Pitre à 17h50 et une arrivée à Toulouse à 6h50 le lendemain.
Le vol depuis Marseille sera opéré chaque mardi jusqu’au 29 décembre, puis chaque jeudi après cette date. Le départ est prévu à 11h30, pour une arrivée de l’autre côté de l’Atlantique à 16h.
Les retours sont prévus les mardis jusqu’au 29 décembre, puis les jeudis, avec un décollage à 18h de Pointe-à-Pitre et un atterrissage en Provence à 7h30 le lendemain.
Le Toulouse – Pointe-à-Pitre partira chaque mercredi à 12h, pour une arrivée en Guadeloupe à 15h50. Le vol retour aura également lieu le mercredi, avec un départ de Pointe-à-Pitre à 17h50 et une arrivée à Toulouse à 6h50 le lendemain.
Le vol depuis Marseille sera opéré chaque mardi jusqu’au 29 décembre, puis chaque jeudi après cette date. Le départ est prévu à 11h30, pour une arrivée de l’autre côté de l’Atlantique à 16h.
Les retours sont prévus les mardis jusqu’au 29 décembre, puis les jeudis, avec un décollage à 18h de Pointe-à-Pitre et un atterrissage en Provence à 7h30 le lendemain.
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"Depuis plusieurs années, Corsair fait un choix structurel celui de connecter directement les régions françaises aux territoires ultramarins, avec pour objectif de proposer des parcours plus simples, plus fluides et mieux adaptés aux attentes des clients.
Aujourd’hui, aucune autre compagnie ne propose un maillage aussi structuré entre la province et les Outre-mer.
Ces nouvelles liaisons entre Marseille, Toulouse et Pointe-à-Pitre illustrent notre volonté de renforcer les connexions entre les territoires et de faciliter les déplacements de tous ceux qui vivent, travaillent ou voyagent entre l’Hexagone et l’Outre-mer," a expliqué Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair
Aujourd’hui, aucune autre compagnie ne propose un maillage aussi structuré entre la province et les Outre-mer.
Ces nouvelles liaisons entre Marseille, Toulouse et Pointe-à-Pitre illustrent notre volonté de renforcer les connexions entre les territoires et de faciliter les déplacements de tous ceux qui vivent, travaillent ou voyagent entre l’Hexagone et l’Outre-mer," a expliqué Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair