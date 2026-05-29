Slow Village vise l'international et une trentaine de sites d'ici 2030

TourMaG - Concrètement, quels sont les types de travaux que vous faites dans les campings que vous achetez ?



Baptiste Bonnichon : L'approche et le concept Slow Village font que nous ne faisons pas du camping, nous faisons de l'hôtel de pleine nature, même si le sous-jacent reste un camping.



Nous avons une approche beaucoup plus nature, avec un focus sur la qualité de nos hébergements. Par rapport à des groupes de camping plus classiques, nous n'avons pas d'hébergements en PVC blanc (ou alors ils sont là le temps qu'on les renouvelle au fur et à mesure) .



Quand nous investissons sur un nouveau site, nous transformons une très grosse partie, de 50 à 70 % des hébergements, pour implanter des logements au standard Slow Village.



Cela signifie des critères de qualité hôtelière, un bardage en bois type cabane, une approche éco-environnementale, de grandes terrasses extérieures et une grosse densité végétale pour offrir une expérience nature importante.



Ensuite, nous recréons ou améliorons le cœur de vie pour qu'il soit proche des standards Slow Village, avec un restaurant moderne et design. La carte respecte nos standards de production locale, de fournisseurs locaux et de qualité. Nous opérons tous nos restaurants, nous ne sommes pas en gérance. Tous nos chefs sont formés à la méthode Slow Village d'un point de vue de la restauration et de la sélection des fournisseurs.



Sur l'animation, le Slow Club s'inscrit en opposition à ce qui peut se faire dans des campings clubs classiques. Notre Kids Club est très inspiré de la méthode Montessori, avec des activités d'upcycling, de construction de tipis dans la nature, de découverte de la biodiversité, de création d'herbiers ou de découverte des animaux qui habitent sur le site pour mieux les connaître et les préserver.



Nous implantons des fermes pédagogiques sur chacun de nos sites pour reconnecter les enfants et les familles à la dimension paysanne, agricole et animale.



Enfin, contrairement à beaucoup de campings, le cœur de notre concept n'est pas la piscine avec d'énormes toboggans aquatiques. Nous privilégions toujours un point d'eau. Par exemple, sur le site de Biscarrosse, qui est l'un de nos plus gros sites, nous n'avons pas de piscine car le lac est à 50 mètres, et nos clients en sont très fans. À Lamothe-Goas, nous avons des rivières juste à côté, et nous avons recréé un lagon de baignade naturel en filtration écologique, sans couler un seul mètre cube de béton, avec une approche très engagée sur la qualité des infrastructures.