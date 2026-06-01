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Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages


À l'heure où l'expérience client s'impose comme le cœur battant du tourisme moderne, la synergie entre distributeurs et créateurs d'activités prend une nouvelle dimension. Une grande consultation menée par Civitatis redéfinit les contours d'une collaboration B2B idéale, plaçant l'efficacité et la proximité humaine au centre des priorités.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 06:20

Image générée par IA © Civitatis
Image générée par IA © Civitatis
MSC Croisières
Dans un secteur touristique en perpétuelle mutation, la relation entre les agences de voyages et les plateformes d'expériences doit aller bien au-delà d'un simple catalogue digital. Pour comprendre ce qui fait vibrer — et réussir — les professionnels sur le terrain, Civitatis a mené une grande enquête auprès de plus de 1 000 agences partenaires.

Cette analyse approfondie met en lumière l’importance cruciale de disposer d’outils technologiques qui simplifient concrètement le quotidien des professionnels du tourisme. Dans un environnement ultra-concurrentiel où l'agilité opérationnelle et la réactivité font toute la différence, l'objectif est clair : permettre aux agents de délivrer un service irréprochable et personnalisé au voyageur final, tout en renforçant la rentabilité de leur activité.

L'objectif de cette démarche ? Décrypter leurs attentes réelles pour bâtir une collaboration solide, fluide et surtout rentable. Résultat : la technologie est indispensable, mais l'humain et la simplicité restent les rois du jeu.

La quête de l'agilité : moins de clics, plus de ventes

Pour un agent de voyages, le temps est la ressource la plus précieuse. L'étude montre que la fluidité opérationnelle est le premier critère de fidélité à une plateforme. À une époque où les clients exigent de l'immédiateté, la lourdeur administrative devient le principal ennemi de la conversions en agence. C'est pourquoi les professionnels se tournent massivement vers des solutions capables d'alléger leur charge mentale et technique.

Le chiffre clé : plus de 60 % des agents interrogés placent la facilité d’utilisation en tête de leurs motifs de partenariat.

Ce qui change la donne : des processus de réservation ultra-rapides, des confirmations instantanées et une interface intuitive. Moins de temps passé sur l'administratif, c'est plus de temps accordé au conseil client.

Au-delà de la simple technique, cette agilité logicielle redéfinit le rôle même du conseiller. En éliminant les frictions liées aux systèmes de réservation obsolètes ou trop complexes, l'agent retrouve sa véritable valeur ajoutée : l'écoute, la personnalisation et l'accompagnement stratégique du voyageur. L'agilité technologique devient ainsi le levier direct d'une productivité accrue et de performances commerciales optimisées.

Le bouclier "Humain" : un support client avant, pendant et après

Parce que le digital ne remplacera jamais la sécurité d'une voix humaine en cas de pépin, la réactivité du support est jugée cruciale par les professionnels. Dans un monde interconnecté, les imprévus opérationnels (annulations de vols, grèves, intempéries) exigent une flexibilité totale. Les agents refusent de se retrouver seuls face à un écran ou un chatbot automatisé lorsque la réussite des vacances de leurs clients est en jeu.

Les agences partenaires plébiscitent la présence d'une équipe dédiée et disponible à chaque étape du voyage, grâce à une assistance complète garantie 24h/24 et 7j/7.

Cette proximité permet de gérer les imprévus en un clin d'œil, transformant une source de stress potentielle en une démonstration de force et de fiabilité pour le client final.

Cette approche humaine crée un véritable filet de sécurité pour les professionnels du tourisme. En sachant qu'ils peuvent s'appuyer instantanément sur des experts dédiés, les agents renforcent leur propre confiance et crédibilité auprès des voyageurs. Cette relation de proximité B2B ne se contente pas de résoudre des incidents techniques ; elle consolide un lien de partenariat durable fondé sur la sérénité et la solidarité face aux aléas du terrain.

Un catalogue trié sur le volet (et en français !)

Finie l'époque où les agents devaient perdre des heures à négocier avec une multitude de réceptifs locaux. Le secret d'une vente réussie repose sur un contenu clair et directement activable qui garantit une intégration sans couture dans les propositions commerciales.

Un gain de temps majeur : un catalogue déjà sélectionné avec soin, optimisé et traduit dans la langue du client.

La réassurance par la donnée : des fiches produits complètes enrichies de plus de 5 millions d’avis vérifiés, affichant une note moyenne de 9,1 sur 10, ce qui accélère la prise de décision du voyageur.

Cette standardisation qualitative élimine le risque de mauvaise surprise à destination, un facteur de stress majeur pour les distributeurs. En proposant des descriptions exhaustives associées à des retours d'expérience authentiques, la plateforme offre aux agents un argumentaire de vente clé en main. Ce niveau de clarté fluidifie le parcours d'achat du client final, qui se sent rassuré dès les premières étapes de sa réservation et peut se projeter pleinement dans son expérience de voyage.

L'avis de Civitatis : « Les agences ne cherchent plus seulement un prestataire, elles veulent un partenaire de confiance capable de sécuriser leur business tout en enchantant leurs clients. C'est cette constance et cette transparence qui créent les collaborations à long terme. »

Vers un modèle de collaboration plus solide et durable

En fin de compte, l’analyse menée par Civitatis démontre une tendance de fond incontournable : face aux exigences croissantes des voyageurs, les canaux de distribution classiques et les plateformes digitales convergent vers un modèle plus collaboratif. Les professionnels du voyage privilégient désormais des écosystèmes sécurisés et transparents où la rapidité d'exécution s'allie à la clarté de l'offre. C'est précisément par cette constance dans la qualité de l'expérience et par une confiance mutuelle que se construisent, main dans la main, les succès touristiques de demain.

Plus qu'un simple fournisseur, Civitatis s'affirme ainsi comme le véritable moteur de croissance des agences de voyages en France. En plaçant l'humain au cœur de sa technologie et en s'adaptant continuellement aux réalités du terrain, la plateforme spécialement pensée pour le B2B ne se contente pas de répondre aux besoins actuels du marché : elle co-écrit, aux côtés de ses partenaires, le futur de la distribution touristique.

Contacter Civitatis

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Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112

Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955

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