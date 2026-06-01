Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Finie l'époque où les agents devaient perdre des heures à négocier avec une multitude de réceptifs locaux. Le secret d'une vente réussie repose sur un contenu clair et directement activable qui garantit une intégration sans couture dans les propositions commerciales.



Un gain de temps majeur : un catalogue déjà sélectionné avec soin, optimisé et traduit dans la langue du client.



La réassurance par la donnée : des fiches produits complètes enrichies de plus de 5 millions d’avis vérifiés, affichant une note moyenne de 9,1 sur 10, ce qui accélère la prise de décision du voyageur.



Cette standardisation qualitative élimine le risque de mauvaise surprise à destination, un facteur de stress majeur pour les distributeurs. En proposant des descriptions exhaustives associées à des retours d'expérience authentiques, la plateforme offre aux agents un argumentaire de vente clé en main. Ce niveau de clarté fluidifie le parcours d'achat du client final, qui se sent rassuré dès les premières étapes de sa réservation et peut se projeter pleinement dans son expérience de voyage.



L'avis de Civitatis : « Les agences ne cherchent plus seulement un prestataire, elles veulent un partenaire de confiance capable de sécuriser leur business tout en enchantant leurs clients. C'est cette constance et cette transparence qui créent les collaborations à long terme. »

