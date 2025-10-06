IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

Georges Sans, Directeur du développement pour la France chez Civitatis, intervenant lors de la table ronde intitulée “Activités touristiques annexes : le nouvel eldorado ?” à l’IFTM 2025 © Civitatis
Selon une étude de Business Research Insights, le marché mondial des activités touristiques, estimé à plus de 273 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 697 milliards de dollars d’ici 2033, enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) d’environ 9,8 % entre 2025 et 2033. Ce potentiel de croissance incite les agences à repenser leur offre et à intégrer ces services pour diversifier leurs revenus et enrichir l’expérience client.
Civitatis, acteur majeur dans ce domaine, propose une plateforme B2B2C offrant plus de 90 000 activités, visites guidées et transferts en français dans plus de 4 200 destinations à travers le monde. Présente pour la quatrième année consécutive à l’IFTM, l’équipe France de Civitatis a accueilli les visiteurs sur leur stand, dévoilant ses dernières innovations et solutions adaptées aux besoins des professionnels du secteur.
L’équipe France de Civitatis présente pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris © Civitatis
Georges Sans déclare : "Les activités annexes représentent aujourd’hui bien plus qu’un simple complément : elles constituent un véritable levier stratégique. Le rapport d’Arival le confirme : l’expérience est un facteur clé dans le choix de destination pour 57 % des voyageurs européens. Le marché a évolué : la réservation de visites guidées et d’activités n’est plus une réflexion de dernière minute, mais un élément central de la planification, influençant les décisions dès la phase d’inspiration. C’est pourquoi nous avons fait de ce segment une priorité absolue pour nos partenaires.
Grâce à notre plateforme, les professionnels peuvent proposer facilement une offre variée et personnalisée, tout en augmentant significativement leur chiffre d’affaires. En adaptant l’offre aux différentes motivations — culture, bien-être, famille — nous démontrons que l’innovation dans ce domaine n’a jamais été aussi accessible pour les agences. L’IFTM constitue pour nous l’occasion idéale de montrer concrètement comment transformer ces tendances du marché en opportunités de croissance immédiate."
À l’international, le réseau de Civitatis a connu une expansion remarquable : le nombre d’agences partenaires est passé de 30 000 en 2024 à plus de 45 000 en 2025, confirmant une dynamique B2B sans précédent. En France, Civitatis collabore avec 1 200 agences de voyages et compte plus de 460 affiliés, au sein d’un réseau mondial regroupant plus de 4400 affiliés.
L’approche de Civitatis repose sur une plateforme en français, accessible et intuitive, permettant aux agences de proposer à leurs clients une large gamme d’activités locales, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé pour optimiser leur chiffre d’affaires. Les retours des professionnels présents à l’IFTM soulignent l’intérêt croissant pour ces services annexes, perçus non seulement comme un moyen de diversifier les revenus, mais aussi comme un atout pour fidéliser la clientèle en offrant des expériences uniques et personnalisées.
Au-delà de la richesse de l’offre, les agences de voyages soulignent également la valeur ajoutée de la plateforme dédiée aux professionnels, appréciée pour son interface conviviale et simple d’utilisation. Les fonctionnalités proposées permettent aux agents de voyages d’apporter un service personnalisé à leurs clients, notamment grâce à la personnalisation des vouchers, à la possibilité de suggérer des options complémentaires pendant le voyage, ou encore à des solutions de paiement innovantes comme le BNPL (Buy Now, Pay Later) permettant aux agences de voyages de réserver des activités pour leurs clients sans effectuer de paiement immédiat. Autant d’atouts qui renforcent la compétitivité des agences et contribuent à améliorer l’expérience client de bout en bout.
En somme, l’IFTM 2025 a été une occasion pour Civitatis de réaffirmer son rôle de partenaire stratégique pour les agences de voyages, en les accompagnant dans la mise en place de solutions innovantes et rentables, adaptées aux évolutions du marché.
Contacter Civitatis
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.
Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112
Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955
