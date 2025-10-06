TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes


L’édition 2025 de l’IFTM a été le théâtre d’échanges fructueux pour les professionnels du tourisme. Parmi les moments forts, la table ronde où est intervenu Georges Sans, directeur du développement France chez Civitatis, a captivé l’audience en abordant un sujet d’actualité : les activités annexes, désormais considérées comme un levier incontournable pour les agences de voyages.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Georges Sans, Directeur du développement pour la France chez Civitatis, intervenant lors de la table ronde intitulée “Activités touristiques annexes : le nouvel eldorado ?” à l’IFTM 2025 © Civitatis
Georges Sans, Directeur du développement pour la France chez Civitatis, intervenant lors de la table ronde intitulée “Activités touristiques annexes : le nouvel eldorado ?” à l’IFTM 2025 © Civitatis
CroisiEurope
Selon une étude de Business Research Insights, le marché mondial des activités touristiques, estimé à plus de 273 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 697 milliards de dollars d’ici 2033, enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) d’environ 9,8 % entre 2025 et 2033. Ce potentiel de croissance incite les agences à repenser leur offre et à intégrer ces services pour diversifier leurs revenus et enrichir l’expérience client.

Civitatis, acteur majeur dans ce domaine, propose une plateforme B2B2C offrant plus de 90 000 activités, visites guidées et transferts en français dans plus de 4 200 destinations à travers le monde. Présente pour la quatrième année consécutive à l’IFTM, l’équipe France de Civitatis a accueilli les visiteurs sur leur stand, dévoilant ses dernières innovations et solutions adaptées aux besoins des professionnels du secteur.

L’équipe France de Civitatis présente pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris © Civitatis
L’équipe France de Civitatis présente pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris © Civitatis
Georges Sans déclare : "Les activités annexes représentent aujourd’hui bien plus qu’un simple complément : elles constituent un véritable levier stratégique. Le rapport d’Arival le confirme : l’expérience est un facteur clé dans le choix de destination pour 57 % des voyageurs européens. Le marché a évolué : la réservation de visites guidées et d’activités n’est plus une réflexion de dernière minute, mais un élément central de la planification, influençant les décisions dès la phase d’inspiration. C’est pourquoi nous avons fait de ce segment une priorité absolue pour nos partenaires.

Grâce à notre plateforme, les professionnels peuvent proposer facilement une offre variée et personnalisée, tout en augmentant significativement leur chiffre d’affaires. En adaptant l’offre aux différentes motivations — culture, bien-être, famille — nous démontrons que l’innovation dans ce domaine n’a jamais été aussi accessible pour les agences. L’IFTM constitue pour nous l’occasion idéale de montrer concrètement comment transformer ces tendances du marché en opportunités de croissance immédiate."

À l’international, le réseau de Civitatis a connu une expansion remarquable : le nombre d’agences partenaires est passé de 30 000 en 2024 à plus de 45 000 en 2025, confirmant une dynamique B2B sans précédent. En France, Civitatis collabore avec 1 200 agences de voyages et compte plus de 460 affiliés, au sein d’un réseau mondial regroupant plus de 4400 affiliés.

L’approche de Civitatis repose sur une plateforme en français, accessible et intuitive, permettant aux agences de proposer à leurs clients une large gamme d’activités locales, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé pour optimiser leur chiffre d’affaires. Les retours des professionnels présents à l’IFTM soulignent l’intérêt croissant pour ces services annexes, perçus non seulement comme un moyen de diversifier les revenus, mais aussi comme un atout pour fidéliser la clientèle en offrant des expériences uniques et personnalisées.

Au-delà de la richesse de l’offre, les agences de voyages soulignent également la valeur ajoutée de la plateforme dédiée aux professionnels, appréciée pour son interface conviviale et simple d’utilisation. Les fonctionnalités proposées permettent aux agents de voyages d’apporter un service personnalisé à leurs clients, notamment grâce à la personnalisation des vouchers, à la possibilité de suggérer des options complémentaires pendant le voyage, ou encore à des solutions de paiement innovantes comme le BNPL (Buy Now, Pay Later) permettant aux agences de voyages de réserver des activités pour leurs clients sans effectuer de paiement immédiat. Autant d’atouts qui renforcent la compétitivité des agences et contribuent à améliorer l’expérience client de bout en bout.

En somme, l’IFTM 2025 a été une occasion pour Civitatis de réaffirmer son rôle de partenaire stratégique pour les agences de voyages, en les accompagnant dans la mise en place de solutions innovantes et rentables, adaptées aux évolutions du marché.

Contacter Civitatis

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112

Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955

instagramtiktokfacebooktwitter



Lu 220 fois

Tags : Civitatis
Notez
Aer Lingus
Dernière heure

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias