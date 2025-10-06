IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

Selon une étude de Business Research Insights , le marché mondial des activités touristiques, estimé à plus de 273 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 697 milliards de dollars d’ici 2033, enregistrant un taux de croissance annuel moyen (TCAM) d’environ 9,8 % entre 2025 et 2033. Ce potentiel de croissance incite les agences à repenser leur offre et à intégrer ces services pour diversifier leurs revenus et enrichir l’expérience client.



Civitatis, acteur majeur dans ce domaine, propose une plateforme B2B2C offrant plus de 90 000 activités, visites guidées et transferts en français dans plus de 4 200 destinations à travers le monde. Présente pour la quatrième année consécutive à l’IFTM, l’équipe France de Civitatis a accueilli les visiteurs sur leur stand, dévoilant ses dernières innovations et solutions adaptées aux besoins des professionnels du secteur.