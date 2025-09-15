Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

La présence de Civitatis à l’un des événements majeurs du secteur touristique confirme son engagement vis-à-vis du marché français, considéré comme l’un des piliers stratégiques de sa croissance à long terme. Cet engagement se traduit par des partenariats solides avec les agences de voyages, les prestataires locaux et les réseaux de distribution, renforçant ainsi le positionnement de la marque en France et soutenant un modèle d’expansion durable.



Georges Sans, Directeur du développement pour la France, déclare :

« La France représente un marché prioritaire dans notre stratégie de croissance. La progression continue des réservations et le renforcement de nos alliances avec les agences et prestataires locaux démontrent notre engagement auprès des voyageurs et des professionnels français. Être présents à l’IFTM nous permet de consolider nos relations, d’explorer de nouvelles opportunités et de réaffirmer notre volonté d’apporter de la valeur à l’écosystème touristique, en France comme à l’international ».