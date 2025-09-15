TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)


Civitatis, la plateforme de réservation proposant des activités, visites guidées et transferts en français dans plus de 4 000 destinations réparties dans 160 pays, participera pour la quatrième année consécutive au salon de l’IFTM, qui se tiendra du 23 au 25 septembre à Paris. Les visiteurs pourront rencontrer l’équipe France de Civitatis sur le stand F091.


Rédigé par le Lundi 15 Septembre 2025

L’équipe France de Civitatis vous accueillera pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris au stand F091 © Civitatis
L’équipe France de Civitatis vous accueillera pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris au stand F091 © Civitatis
CroisiEurope
La présence de Civitatis à l’un des événements majeurs du secteur touristique confirme son engagement vis-à-vis du marché français, considéré comme l’un des piliers stratégiques de sa croissance à long terme. Cet engagement se traduit par des partenariats solides avec les agences de voyages, les prestataires locaux et les réseaux de distribution, renforçant ainsi le positionnement de la marque en France et soutenant un modèle d’expansion durable.

Georges Sans, Directeur du développement pour la France, déclare :
« La France représente un marché prioritaire dans notre stratégie de croissance. La progression continue des réservations et le renforcement de nos alliances avec les agences et prestataires locaux démontrent notre engagement auprès des voyageurs et des professionnels français. Être présents à l’IFTM nous permet de consolider nos relations, d’explorer de nouvelles opportunités et de réaffirmer notre volonté d’apporter de la valeur à l’écosystème touristique, en France comme à l’international ».

Des chiffres en forte progression

Entre janvier et août 2025, Civitatis a enregistré une croissance à deux chiffres sur le marché français, tant en B2B qu’en B2C, par rapport à la même période en 2024. Cette progression soutenue s’explique par la forte adoption de la plateforme, la disponibilité immédiate des activités, ainsi qu’un catalogue majoritairement annulable et remboursable sans frais jusqu’à 24 heures avant le départ. Les outils de vente mis à disposition des agences et partenaires ont également contribué à ce succès.

À l’international, le réseau est passé de 30 000 agences partenaires en 2024 à plus de 45 000 en 2025, confirmant une dynamique B2B sans précédent. En France, Civitatis collabore déjà avec 1 200 agences de voyages et compte plus de 460 affiliés, au sein d’un réseau mondial regroupant plus de 4 400 affiliés.

L’offre en français poursuit son développement : plus de 19 000 activités sont désormais disponibles en français, sur un total de 90 000 activités proposées dans plus de 4 000 destinations à travers 160 pays. Rien qu’en France, les voyageurs peuvent réserver plus de 540 excursions et activités réparties dans 220 destinations, grâce à la collaboration de 380 prestataires locaux (parmi un total de plus de 8 200 partenaires dans le monde).
RDV du 23 au 25 septembre à l’IFTM à Paris au stand F091 © Civitatis
RDV du 23 au 25 septembre à l’IFTM à Paris au stand F091 © Civitatis

Initiatives pour renforcer la collaboration avec le marché français

Consciente de l’importance de la proximité avec ses partenaires, Civitatis a mis en place en 2025 un ensemble d’initiatives spécifiques en France : des campagnes saisonnières à destination des agences de voyages, avec des récompenses attractives. Aussi, un fam trip sera organisé en septembre à Madrid avec des agences françaises — une expérience visant à renforcer les liens professionnels, à offrir une formation approfondie sur les produits et à plonger les agents dans la culture d’entreprise de Civitatis.

Ces initiatives confirment la volonté de Civitatis d’accompagner ses partenaires français dans l’évolution du secteur, en leur apportant des outils de formation, un soutien commercial et des avantages compétitifs.

Quelles équipes seront présentes à l’IFTM ?

Pendant les trois jours du salon, les professionnels du tourisme qui visiteront l’IFTM auront l’occasion de rencontrer les différentes équipes de Civitatis, toutes présentes sur le stand F091 et prêtes à partager leur expertise et leurs conseils.

L’équipe Supply sera disponible pour mettre en lumière le travail réalisé avec les prestataires locaux, soulignant ainsi l’importance des collaborations de proximité. À ses côtés, l’équipe Agences mettra l’accent sur le renforcement de la coopération avec les agences de voyages françaises, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et un accompagnement personnalisé pour améliorer leurs performances commerciales.

De son côté, l’équipe Affiliés se consacrera à présenter les opportunités offertes par le réseau d’affiliation de Civitatis, tant sur le marché français qu’international, en expliquant comment cette collaboration peut devenir une source de revenus solide et durable. Enfin, l’équipe Communication apportera une vision d’ensemble de la marque, en partageant les dernières nouveautés ainsi que les projets qui façonneront l’évolution de l’entreprise dans les prochains mois.

Où nous trouver ?

Tous les professionnels souhaitant en savoir plus sur les opportunités de collaboration avec Civitatis sont invités à se rendre au stand F091 de l’IFTM 2025, du 23 au 25 septembre à Paris.

Des informations complémentaires sur le programme agences sont également disponibles sur la plateforme dédiée : https://www.civitatis.com/fr/agences.

Les personnes intéressées peuvent également contacter directement l’équipe Agences par email à l’adresse agences@civitatis.com, afin d’obtenir un accompagnement personnalisé et des réponses à toutes leurs questions.

Contacter Civitatis

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 85 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112

Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955

instagramtiktokfacebooktwitter




Lu 260 fois

Tags : Civitatis
Notez
Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]

Emmanuel Foiry : "J'ai connu l'âge d'or pour les agences et tour-opérateurs" [ABO]

Recrutement en agences de voyages : des candidats exigeants... mais pour combien de temps ? [ABO]

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis
Partez en France

Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rencontres et partage au Guatemala

Rencontres et partage au Guatemala
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !

Baromètre Bourse des Vols juillet - août : Outre-Mer, Asie, Maghreb en tête !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias