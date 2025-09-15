Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

L’équipe France de Civitatis vous accueillera pour la quatrième fois consécutive à l’IFTM 2025 à Paris au stand F091 © Civitatis
La présence de Civitatis à l’un des événements majeurs du secteur touristique confirme son engagement vis-à-vis du marché français, considéré comme l’un des piliers stratégiques de sa croissance à long terme. Cet engagement se traduit par des partenariats solides avec les agences de voyages, les prestataires locaux et les réseaux de distribution, renforçant ainsi le positionnement de la marque en France et soutenant un modèle d’expansion durable.
Georges Sans, Directeur du développement pour la France, déclare :
« La France représente un marché prioritaire dans notre stratégie de croissance. La progression continue des réservations et le renforcement de nos alliances avec les agences et prestataires locaux démontrent notre engagement auprès des voyageurs et des professionnels français. Être présents à l’IFTM nous permet de consolider nos relations, d’explorer de nouvelles opportunités et de réaffirmer notre volonté d’apporter de la valeur à l’écosystème touristique, en France comme à l’international ».
Des chiffres en forte progression
Entre janvier et août 2025, Civitatis a enregistré une croissance à deux chiffres sur le marché français, tant en B2B qu’en B2C, par rapport à la même période en 2024. Cette progression soutenue s’explique par la forte adoption de la plateforme, la disponibilité immédiate des activités, ainsi qu’un catalogue majoritairement annulable et remboursable sans frais jusqu’à 24 heures avant le départ. Les outils de vente mis à disposition des agences et partenaires ont également contribué à ce succès.
À l’international, le réseau est passé de 30 000 agences partenaires en 2024 à plus de 45 000 en 2025, confirmant une dynamique B2B sans précédent. En France, Civitatis collabore déjà avec 1 200 agences de voyages et compte plus de 460 affiliés, au sein d’un réseau mondial regroupant plus de 4 400 affiliés.
L’offre en français poursuit son développement : plus de 19 000 activités sont désormais disponibles en français, sur un total de 90 000 activités proposées dans plus de 4 000 destinations à travers 160 pays. Rien qu’en France, les voyageurs peuvent réserver plus de 540 excursions et activités réparties dans 220 destinations, grâce à la collaboration de 380 prestataires locaux (parmi un total de plus de 8 200 partenaires dans le monde).
Initiatives pour renforcer la collaboration avec le marché français
Consciente de l’importance de la proximité avec ses partenaires, Civitatis a mis en place en 2025 un ensemble d’initiatives spécifiques en France : des campagnes saisonnières à destination des agences de voyages, avec des récompenses attractives. Aussi, un fam trip sera organisé en septembre à Madrid avec des agences françaises — une expérience visant à renforcer les liens professionnels, à offrir une formation approfondie sur les produits et à plonger les agents dans la culture d’entreprise de Civitatis.
Ces initiatives confirment la volonté de Civitatis d’accompagner ses partenaires français dans l’évolution du secteur, en leur apportant des outils de formation, un soutien commercial et des avantages compétitifs.
Quelles équipes seront présentes à l’IFTM ?
Pendant les trois jours du salon, les professionnels du tourisme qui visiteront l’IFTM auront l’occasion de rencontrer les différentes équipes de Civitatis, toutes présentes sur le stand F091 et prêtes à partager leur expertise et leurs conseils.
L’équipe Supply sera disponible pour mettre en lumière le travail réalisé avec les prestataires locaux, soulignant ainsi l’importance des collaborations de proximité. À ses côtés, l’équipe Agences mettra l’accent sur le renforcement de la coopération avec les agences de voyages françaises, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et un accompagnement personnalisé pour améliorer leurs performances commerciales.
De son côté, l’équipe Affiliés se consacrera à présenter les opportunités offertes par le réseau d’affiliation de Civitatis, tant sur le marché français qu’international, en expliquant comment cette collaboration peut devenir une source de revenus solide et durable. Enfin, l’équipe Communication apportera une vision d’ensemble de la marque, en partageant les dernières nouveautés ainsi que les projets qui façonneront l’évolution de l’entreprise dans les prochains mois.
Où nous trouver ?
Tous les professionnels souhaitant en savoir plus sur les opportunités de collaboration avec Civitatis sont invités à se rendre au stand F091 de l’IFTM 2025, du 23 au 25 septembre à Paris.
Des informations complémentaires sur le programme agences sont également disponibles sur la plateforme dédiée : https://www.civitatis.com/fr/agences.
Les personnes intéressées peuvent également contacter directement l’équipe Agences par email à l’adresse agences@civitatis.com, afin d’obtenir un accompagnement personnalisé et des réponses à toutes leurs questions.
Contacter Civitatis
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 85 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.
Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112
Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955
