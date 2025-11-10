TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis


Chaque hiver, les villes d’Europe s’illuminent et se parent de guirlandes étincelantes. Les marchés de Noël attirent voyageurs et curieux, émerveillés par les effluves de vin chaud, les chalets de bois et les décorations artisanales. Sur les réseaux sociaux, les photos de ces marchés deviennent virales, synonymes de féérie et de traditions retrouvées.


Rédigé par le Lundi 10 Novembre 2025

Gdansk à la période de Noël, brillant de mille feux de nuit © Shutterstock Civitatis
Gdansk à la période de Noël, brillant de mille feux de nuit © Shutterstock Civitatis
Mais pour les voyageurs en quête d’authenticité, la magie de Noël ne s’arrête pas aux stands et aux sapins. Elle se poursuit dans les ruelles anciennes, les monuments chargés d’histoire et les expériences culturelles qui donnent à chaque destination une âme unique.

C’est précisément cette approche que défend Civitatis, la plateforme de réservation de visites guidées, d’excursions et d’activités en français dans le monde entier. Son credo : faire vivre à chaque voyageur bien plus qu’une simple escapade touristique, en révélant la richesse historique, humaine et émotionnelle de chaque lieu.

Pour les fêtes de fin d’année, le site de réservation d’expériences invite à découvrir trois villes européennes où l’esprit de Noël se prolonge bien au-delà des marchés : Gdansk, Riga et Vienne. Trois destinations qui conjuguent charme hivernal, patrimoine et expériences inoubliables.

Gdansk, Pologne : l’histoire entre terre et mer

Sur les rives de la Baltique, Gdansk déploie en décembre un décor digne d’un conte nordique. Son marché de Noël, l’un des plus beaux de Pologne, transforme la vieille ville en un véritable théâtre enchanté : chalets illuminés, effluves de cannelle, artisans locaux et musiciens animent ses ruelles pavées.
Mais Gdansk, c’est bien plus que cela. C’est une ville d’histoire, symbole de résilience et de culture, où chaque façade raconte un épisode du passé.

Avec la visite privée de Gdansk avec guide francophone, proposée par Civitatis, les voyageurs pénètrent au cœur de son identité hanséatique. Du quartier de la Longue Rue à la célèbre grue médiévale sur la Motława, chaque pas évoque les échanges maritimes, les marchands flamands et les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. À quelques kilomètres, se dresse la forteresse de Malbork, la plus grande forteresse en briques du monde.

L’excursion privée au départ de Gdańsk permet aux voyageurs les plus curieux de choisir d’explorer les environs : le camp de concentration de Stutthof, pour un devoir de mémoire essentiel, ou le trio balte Gdansk, Gdynia et Sopot, trois villes portuaires à la personnalité bien marquée. Un itinéraire idéal pour mêler culture, histoire et air marin, loin des sentiers battus des marchés de Noël.
Le marché de Noël de nuit de Gdansk © Shutterstock Civitatis
Le marché de Noël de nuit de Gdansk © Shutterstock Civitatis

Riga, Lettonie : immersion dans un conte de fées

Cap sur le nord, où Riga se transforme en décor de carte postale. La capitale lettone, souvent méconnue, devient en décembre une symphonie de lumières et de traditions. Son marché de Noël, installé sur la place de la cathédrale, est un incontournable. Mais ce qui séduit vraiment à Riga, c’est sa capacité à marier le charme médiéval à l’audace architecturale.

Grâce à la visite guidée dans Riga en français, les voyageurs peuvent flâner entre les façades Art nouveau les plus spectaculaires d’Europe, les halles du Marché Central et les églises gothiques. Les guides locaux francophones partagent les légendes cachées derrière les ruelles pavées, les symboles des guildes marchandes et les secrets de la vieille ville.

Et pour ceux qui veulent voir Riga autrement, Civitatis propose une balade en bateau sur les canaux et le fleuve Daugava. En hiver, lorsque la neige recouvre les toits et que les reflets des lumières se fondent dans l’eau, la ville dévoile une atmosphère quasi cinématographique. On y découvre une Riga romantique et paisible, où le temps semble suspendu.

À la tombée de la nuit, rien de tel qu’un chocolat chaud dans un café typique ou un dîner dans une taverne lettonne pour savourer les traditions locales. Riga, c’est un conte de Noël vivant, où chaque expérience devient un souvenir.
Riga sous la neige pendant la période de Noël © Shutterstock Civitatis
Riga sous la neige pendant la période de Noël © Shutterstock Civitatis

Vienne, Autriche : où le passé perdure

Difficile d’imaginer Noël sans penser à Vienne. La capitale autrichienne incarne à elle seule l’élégance hivernale : ses palais baroques, ses rues éclairées et son marché de Noël face à la mairie en font l’un des plus célèbres d’Europe. Pourtant, ce serait une erreur de limiter Vienne à son décor féérique. Ici, la magie se vit aussi dans la musique, l’art et la gastronomie.

La visite guidée de Vienne de nuit et en français, proposée par Civitatis, invite à redécouvrir la ville autrement. Le long de la Ringstrasse, les voyageurs traversent un véritable musée à ciel ouvert : l’Opéra, le Parlement, le Palais impérial… Chaque monument semble raconter une page d’histoire.
L’ambiance viennoise se prolonge avec la visite guidée du Palais de Schönbrunn en français, résidence d’hiver des Habsbourg. Ses salons dorés et ses jardins immaculés rappellent la grandeur d’une époque où Vienne dictait les codes du raffinement européen.

Mais l’expérience ultime reste sans doute le concert de Mozart au Musikverein, l’une des salles les plus prestigieuses au monde. Entendre les premières notes d’une symphonie dans ce temple de l’acoustique, alors que la neige tombe sur la ville, c’est toucher du doigt l’essence même de Noël : beauté, émotion et partage.
Vienne, le Palais du Belvédère sous la neige et illuminé de nuit © Shutterstock Civitatis
Vienne, le Palais du Belvédère sous la neige et illuminé de nuit © Shutterstock Civitatis

Un Noël de découvertes, signé Civitatis

Au-delà des lumières scintillantes, des chants et des décorations, Noël est surtout le moment idéal pour se reconnecter à l’émotion du voyage et à l’essence même des destinations. Avec Civitatis, chaque expérience devient bien plus qu’une visite : c’est une immersion dans l’histoire, la culture et les traditions locales. Forte de plus de 90 000 activités dans plus de 4 200 destinations, la plateforme permet aux voyageurs de dépasser la simple carte postale et de découvrir des villes sous un angle inédit, à travers des guides francophones passionnés, des balades insolites ou des excursions sur mesure.

Derrière chaque marché, chaque monument et chaque coin de ruelle, se cache une histoire à raconter, une rencontre à vivre ou une émotion à partager. Que ce soit la chaleur d’un chocolat local à Riga, les notes d’un concert de Mozart à Vienne ou la découverte d’une forteresse médiévale à Gdansk, chaque moment participe à créer des souvenirs uniques et authentiques.

Cette année, plutôt que de simplement visiter Noël, pourquoi ne pas le vivre pleinement ? Avec Civitatis, les fêtes deviennent un voyage à part entière, une célébration de l’Europe à travers ses lumières, son patrimoine et son âme. Noël n’est plus seulement une destination : c’est une expérience qui se savoure, se ressent et se raconte longtemps après le retour.

Contacter Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Si vous souhaitez accéder au catalogue d’activités de Civitatis de plus de 90 000 activités, n’hésitez pas à contacter notre équipe qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Georges Sans
Directeur du développement France
gsans@civitatis.com
+33 647 183 112

Service dédié aux Agences de voyages
agences@civitatis.com
+33 680 163 955

instagramtiktokfacebooktwitter



Lu 148 fois

Tags : Civitatis
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 10 Novembre 2025 - 06:25 L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Lundi 3 Novembre 2025 - 06:20 Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Climats du Monde
Dernière heure

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Brand News

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive

Le DITEX se réinvente : de salon à expérience immersive
Le DITEX amorce une nouvelle ère en 2026 avec un format immersif et sélectif. Conçu à partir d’une...
Les annonces

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis

Que faire à Noël : des expériences uniques au-delà des marchés de Noël, selon Civitatis
Distribution

Distribution

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Chypre en hiver : de la douceur automnale aux lumières de Noël

Chypre en hiver : de la douceur automnale aux lumières de Noël
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve

République dominicaine : Air Caraïbes réinvente le voyage sur mesure avec trois destinations de rêve
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday

Expedia TAAP : deux voyages à gagner et des promotions exceptionnelles pour le Black Friday
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg

La Ligne du Spitzberg, une découverte « tout inclus » de la Norvège et du Spitzberg
TravelJobs

Emploi & Formation

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain

L’EHL repense son MBA pour former les dirigeants de demain
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias