Avec Amadeus Nevio, Lufthansa redéfinit l’expérience client aérienne

Le groupe Lufthansa a choisi Amadeus comme fournisseur technologique pour moderniser en profondeur la gestion de ses ventes et de ses services.
Neuf compagnies aériennes du groupe, parmi lesquelles Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines ou encore Brussels Airlines, prévoient d’adopter Amadeus Nevio une solution fondée sur l’intelligence artificielle.
L'objectif est de proposer une vente plus personnalisée, une gestion unifiée des commandes (Order) et des services (Delivery Management), tout au long du parcours client, indique un communiqué de presse.
Amadeus Nevio doit permettre aux compagnies du groupe Lufthansa d’évoluer à leur propre rythme grâce à une technologie flexible. Cette approche modulaire vise à offrir une vue unique de la commande, depuis l’achat du billet jusqu’aux services consommés pendant le voyage.
Une innovation majeure réside dans l’adoption future du module Amadeus Delivery Management, une première dans le secteur aérien. Intégré à l’offre Amadeus Nevio Offer and Order Management, ce module s’appuie sur la donnée pour améliorer à la fois l’expérience passager et l’efficacité opérationnelle.
Vers une vente plus personnalisée
Dans un contexte de montée en puissance de la personnalisation, le groupe Lufthansa souhaite combiner ses propres contenus avec ceux de ses partenaires afin de proposer des offres plus adaptées aux attentes des voyageurs.
Les solutions Amadeus Product Catalogue et Stock Keeper doivent jouer un rôle clé dans cette stratégie.
Elles permettront d’élargir l’offre commerciale du groupe et d’offrir une vision précise de la disponibilité des produits tout au long du voyage.
Autre pilier de cette transformation : le passage à une commande unique, conformément à la norme IATA « Order ». Avec Amadeus Order Management, l’ensemble du parcours du passager, vols, services additionnels et services tiers, pourra être géré au sein d’une seule commande.
À terme, ce modèle est appelé à remplacer les billets et les dossiers passagers traditionnels, en offrant un dossier unique pour l’ensemble des achats.
A lire aussi : Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus
Une expérience fluide de bout en bout
Le groupe Lufthansa devrait également devenir le premier groupe aérien à adopter Amadeus Delivery Management. Ce module vise à transformer l’expérience voyageur grâce à des fonctionnalités comme le Journey Pass numérique ou le suivi des prestations. Les passagers pourront ainsi être reconnus à des moments clés de leur parcours.
"Le groupe Lufthansa est pionnier dans la transformation du secteur vers une modernisation de la gestion des ventes de billets. Nous sommes ravis de nous associer à Amadeus pour continuer d’améliorer l’expérience de nos clients", souligne Tamur Goudarzi Pour, Executive Vice President Strategy et membre du comité exécutif du groupe Lufthansa.
De son côté, Decius Valmorbida, President of Travel chez Amadeus, insiste sur l’importance de cette collaboration, "Il s’agit de notre plus grand engagement Nevio à ce jour. Le développement d’Amadeus Delivery Management représente une première dans l’industrie et une étape clé vers des expériences de voyage plus fluides, de bout en bout."
