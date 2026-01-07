AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

Si ces sites et ces civilisations justifient le voyage du touriste épris de culture, AlUla a bien d'autres atouts pour séduire.



La vallée-Oasis d'AlUla est en effet un concentré de merveilles naturelles -étendues de sable jaune, hautes colonnes, falaises et canyons de roches gréseuses, plateaux basaltiques noirs - qui, toutes, se découvrent avec émotion.



Lors de balades à pied, à vélo ou même à cheval proposées par l’Office de tourisme d’AlUla, lors de circuits comme ceux qu’organise le voyagiste Nomade aventure, ou tout simplement en se rendant en voiture à "Elephant Rock"-, un géant en grès, façonné par les seules forces de la nature.



Haut de 52 mètres, ce stupéfiant rocher a bel et bien l'allure d'un éléphant dont la trompe plongerait jusqu'au sol. Le paysage de sable doré d'où il émerge est devenu un lieu prisé de rencontres grâce aux grands canapés arrondis installés dans des creux du sable. A proximité, des cafés vendant des boissons et des en-cas.



A la tombée de la nuit, l’ambiance devient magique grâce aux innombrables loupiotes dispersées dans le sable.



Tout aussi magique est à la nuit tombée, lorsque ses lanternes s'allument, l’ambiance du modeste Shalal Café qui a posé ses tables et ses sièges à même le sable, au bout d’un long passage étroit dans de spectaculaires gorges en grès, dans les environs de la ville d’AlUla.



C’est aussi un lieu où l’on peut croiser et parfois converser de manière impromptue avec de jeunes Saoudien(ne)s de sortie en couple ou entre amis.