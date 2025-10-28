TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Arabie saoudite : The Red Sea EDITION, premier hôtel de luxe sur l’île de Shura

240 chambres et suites


Premier hôtel à ouvrir sur l’île de Shura, The Red Sea EDITION marque une étape clé dans le développement touristique de la côte ouest de l’Arabie saoudite. Alliant design contemporain, luxe discret et approche durable, l’établissement s’inscrit au cœur du projet The Red Sea.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

EDITION poursuit son expansion en Arabie saoudite - ©The Red Sea EDITION
La marque hôtelière EDITION inaugure The Red Sea EDITION, premier établissement à ouvrir ses portes sur l’île de Shura, au large de la côte ouest de l’Arabie saoudite.

Cette ouverture signe une nouvelle étape dans l’expansion d’EDITION Hotels au Moyen-Orient, après le succès de son premier établissement saoudien à Jeddah.

Fruit d’une collaboration entre Marriott International, EDITION Hotels et Red Sea Global (RSG), le projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à positionner l’Arabie saoudite comme une destination touristique à la fois de luxe et durable.

Alimenté entièrement à l’énergie solaire, l’établissement illustre la volonté du pays d’allier développement hôtelier haut de gamme et préservation environnementale.

"L’ouverture de The Red Sea EDITION constitue une étape majeure dans le développement de la marque dans la région et illustre notre engagement à redéfinir le luxe contemporain", souligne George Fleck, Senior Vice President and Global Brand Leader d’EDITION, dans un communiqué.

The Red Sea EDITION, un resort au cœur du projet Shura Island

S’étendant sur un kilomètre de plage privée, The Red Sea EDITION propose 240 chambres et suites, dont plusieurs dotées de piscines et d’un accès direct à la mer.

Le resort fait face au Shura Links, premier parcours de golf insulaire d’Arabie saoudite, imaginé par l’architecte Brian Curley.

Une fois son aménagement achevé, Shura Island accueillera plusieurs resorts internationaux, des marinas, restaurants, espaces de loisirs et de divertissement.

L’île fait partie d’un archipel de 90 îles vierges entourées par la quatrième plus grande barrière de corail au monde, un écosystème unique que RSG s’engage à protéger à travers une approche de tourisme régénératif.

Expériences culinaires et bien-être

Conçu par le cabinet Rockwell Group, l’hôtel combine architecture contemporaine et intégration paysagère. Les matériaux évoquent les couleurs et textures du désert, des canyons et des récifs de la mer Rouge.

Côté restauration, l’hôtel propose plusieurs concepts, dont Central, qui revisite la cuisine New American, et le JIWA Beach Club, inspiré des ambiances balinaises. Le restaurant signature ANASA, dirigé par la cheffe saoudienne Basma Elkhereiji, ouvrira en décembre et mettra à l’honneur une cuisine méditerranéenne moderne, privilégiant les produits locaux.

Le spa et la salle de sport s’intègrent à un espace dédié au bien-être, avec des soins élaborés en partenariat avec Omorovicza et Le Labo, ainsi qu’un Recovery Dome proposant sauna infrarouge, douches sensorielles et parcours hydrothérapiques.

Les activités extérieures, sports nautiques, randonnées ou paddle, complètent cette offre tournée vers la détente et la reconnexion à la nature.

A lire aussi : L’Arabie saoudite dépasse la barre des 100 millions de touristes


Tags : arabie saoudite
