Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite

La star portugaise Cristiano Ronaldo, figure du championnat saoudien depuis 2023, apparaît dans une nouvelle campagne lancée par la Saudi Tourism Authority.
Objectif : mettre en lumière un programme annuel d’événements internationaux dans le Royaume, bien au-delà du seul cadre du football.
Baptisé « UNREAL Calendar », ce calendrier ambitionne de positionner l’Arabie saoudite comme une scène d’accueil majeure pour les grands rendez-vous mondiaux, dans le sport, la culture et le divertissement.
Cristiano Ronaldo, pour soutenir les événements en Arabie Saoudite
Selon les autorités saoudiennes, le pays accueillera dans les prochaines années plusieurs événements d'envergure : la Coupe du monde de football en 2034, la Coupe d’Asie des nations en 2027, les Jeux olympiques d’e-sport et les Jeux asiatiques d’hiver en 2029.
À ces échéances s’ajoutent des événements récurrents déjà en place, comme la Formule 1, le tournoi LIV Golf de Riyad, le championnat national (Saudi Pro League), ou encore la Coupe du monde d’e-sport (Esports World Cup), organisée pour la première fois cette année.
Le calendrier s’étend également à la scène culturelle, avec des festivals comme la Fashion Week de Riyad, le Festival international du film de la mer Rouge, ou encore les biennales d’art contemporain. Plusieurs villes, dont Riyad, Djeddah et AlUla, accueillent aussi les « Seasons », séries de manifestations pluridisciplinaires qui combinent concerts, expositions, spectacles et performances.
Une stratégie de diversification portée par le tourisme
Ces événements s’inscrivent dans le cadre plus large de la stratégie Vision 2030, qui vise à réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. Le secteur du tourisme, identifié comme levier clé, bénéficie de lourds investissements.
Selon les chiffres avancés par les autorités, l’Arabie saoudite prévoit d’y consacrer 800 milliards de dollars d’ici à 2030.
La campagne actuelle, qui cible principalement les marchés européens, chinois et indien, cherche à montrer une image élargie du pays, au-delà des stades. Le clip promotionnel, dans lequel Cristiano Ronaldo assiste à divers événements sportifs et culturels, s’appuie sur le contraste entre un monde monochrome et une immersion progressive dans des scènes plus colorées, censées illustrer la diversité de l’offre.
