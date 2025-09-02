Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite

Selon les autorités saoudiennes, le pays accueillera dans les prochaines années plusieurs événements d'envergure : la Coupe du monde de football en 2034, la Coupe d’Asie des nations en 2027, les Jeux olympiques d’e-sport et les Jeux asiatiques d’hiver en 2029.



À ces échéances s’ajoutent des événements récurrents déjà en place, comme la Formule 1, le tournoi LIV Golf de Riyad, le championnat national (Saudi Pro League), ou encore la Coupe du monde d’e-sport (Esports World Cup), organisée pour la première fois cette année.



Le calendrier s’étend également à la scène culturelle, avec des festivals comme la Fashion Week de Riyad, le Festival international du film de la mer Rouge, ou encore les biennales d’art contemporain. Plusieurs villes, dont Riyad, Djeddah et AlUla, accueillent aussi les « Seasons », séries de manifestations pluridisciplinaires qui combinent concerts, expositions, spectacles et performances.