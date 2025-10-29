TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

1 141 chambres et suites


Le groupe Accor a annoncé mercredi 29 octobre l'agrandissement de son portefeuille luxe avec la signature du Sofitel Jabal Omar Makkah. Le plus grand Sofitel du monde s'implantera au cœur de La Mecque.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Accor s'implante à côté de la Mecque avec son Sofitel Jabal Omar Makkah.© DepositPhotos/salemsf
Le groupe hôtelier Accor a annoncé ce mercredi la signature de son plus grand Sofitel, Le Jabal Omar Makkah.

Situé dans le complexe immobilier de Jabal Omar, à proximité de la Grande Mosquée, l’hôtel ouvrira ses portes en 2026 et deviendra le plus grand Sofitel au monde avec 1 141 chambres et suites.

La signature, officialisée lors du Future Hospitality Summit (FHS) à Dubaï le 28 octobre 2025, marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement d’Accor au Royaume d’Arabie saoudite, en partenariat avec Jabal Omar Development Company (JODC).

"Le Sofitel Jabal Omar Makkah sera un symbole d'hospitalité, de sérénité et de connexion, un lieu où notre zeste français rencontre l'authenticité saoudienne", a déclaré Maud Bailly, Directrice générale Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.

Sofitel Jabal Omar Makkah : un emplacement stratégique en Arabie Saoudite

Le Sofitel Jabal Omar Makkah bénéficiera d’un emplacement stratégique au sein du principal complexe hôtelier et immobilier de La Mecque, avec un accès piéton direct au Haram, cœur du pèlerinage musulman.

L’établissement sera réparti dans deux tours distinctes, Sofitel Jabal Omar Makkah North et South, et offrira une vue panoramique sur la Sainte Mosquée.

L’ensemble de la conception vise à mêler le savoir-faire hôtelier français et l’identité culturelle saoudienne.

Accor et JODC, un partenariat aligné sur la Vision 2030

Le développement du Sofitel Jabal Omar Makkah s’inscrit dans le cadre des objectifs de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, qui vise à accroître la capacité d’accueil des villes saintes et à renforcer la contribution du tourisme au PIB national.

Pour Accor, cette implantation confirme sa volonté d’accompagner la transformation touristique du Royaume, "en apportant son expertise dans l’exploitation de grands établissements de luxe à forte valeur ajoutée".

La marque Sofitel, présente dans plus de 40 pays avec plus de 120 hôtels, renforce ainsi son ancrage et son rôle dans le développement du Moyen-Orient.

A lire aussi : Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

  • Actus sur WhatsApp
 
