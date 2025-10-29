Le plus grand Sofitel du monde ouvrira en Arabie Saoudite en 2026

Le Sofitel Jabal Omar Makkah bénéficiera d’un emplacement stratégique au sein du principal complexe hôtelier et immobilier de La Mecque, avec un accès piéton direct au Haram, cœur du pèlerinage musulman.



L’établissement sera réparti dans deux tours distinctes, Sofitel Jabal Omar Makkah North et South, et offrira une vue panoramique sur la Sainte Mosquée.



L’ensemble de la conception vise à mêler le savoir-faire hôtelier français et l’identité culturelle saoudienne.