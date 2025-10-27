TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
"Dream of the Desert" : Arsenale Group lève le voile du premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite

Le lancement commercial est prévu pour la fin 2026


Arsenale Group a dévoilé le prototype du premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite à la FII de Riyad. Il s'agit d'un projet ferroviaire haut de gamme porté par Arsenale Group et Saudi Arabia Railways.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

"Dream of the Desert" : Arsenale Group lève le voile du premier train ultra-luxe d'Arabie saoudite - crédit photos : Stephan Julliard)
"Dream of the Desert" : Arsenale Group lève le voile du premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite - crédit photos : Stephan Julliard)
Arsenale Group, acteur italien de l’hospitalité de luxe a dévoilé à Riyad le prototype de « Dream of the Desert », annoncé comme le premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite.

Présentée durant la 9ᵉ édition de la Future Investment Initiative (FII), placée sous le thème « La Clé de la Prospérité », l’initiative est conduite en collaboration avec Saudi Arabia Railways (SAR), le ministère des Transports et des Services logistiques, la Transport General Authority (TGA), le ministère de la Culture et la Saudi Tourism Authority (STA).

Le lancement commercial est prévu pour la fin 2026, avec des itinéraires d’une à deux nuits au départ de Riyad, sur 1 300 km de lignes existantes et des arrêts "sélectionnés pour mettre en valeur les paysages et destinations du Royaume", indique un communiqué de presse.

Train « Dream of the Desert » : 33 suites pour 66 voyageurs

Le train « Dream of the Desert » sera doté de 31 suites privées et 2 suites présidentielles, soit 33 suites au total, pour accueillir jusqu’à 66 voyageurs.

L’offre comprend deux voitures-restaurants et un salon Majlis.

Les finitions associent boiseries finement sculptées, palette inspirée du désert et accents dorés, en écho au patrimoine saoudien.

À bord, les deux restaurants proposeront un double registre culinaire : d’une part, une cuisine locale et traditionnelle ; d’autre part, un menu international aux influences italiennes.

Les cartes seront élaborées par des chefs de renommée mondiale

Les cartes seront élaborées par des chefs de renommée mondiale afin d’offrir « une expérience gastronomique à bord digne des restaurants étoilés Michelin » indique un communiqué de presse.

Les intérieurs ont été imaginés par l’architecte et designer d’intérieur Aline Asmar d’Amman, fondatrice de Culture in Architecture.

Pour Paolo Barletta, PDG d’Arsenale Group, « Dream of the Desert est un chef-d’œuvre sur rail né du dialogue entre l’artisanat italien et la vision saoudienne. Ce projet incarne la quête partagée de beauté, d’innovation et d’hospitalité qui unit nos deux cultures. Il marque le début d’une nouvelle plateforme mondiale redéfinissant le voyage ultra-luxueux, une plateforme qui célèbre le patrimoine, la créativité et un profond respect de l’identité locale tout en transportant les voyageurs les plus exigeants au cœur des paysages et traditions de l’Arabie Saoudite. »

S.E. M. Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre des Transports et des Services logistiques et président de SAR, estime que la présentation à la FII9 « est la preuve de la remarquable transformation du secteur ferroviaire du Royaume et de ses expériences de voyage de classe mondiale ».

