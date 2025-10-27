"Dream of the Desert" : Arsenale Group lève le voile du premier train ultra-luxe d’Arabie saoudite

une expérience gastronomique à bord digne des restaurants étoilés Michelin

Dream of the Desert est un chef-d’œuvre sur rail né du dialogue entre l’artisanat italien et la vision saoudienne. Ce projet incarne la quête partagée de beauté, d’innovation et d’hospitalité qui unit nos deux cultures. Il marque le début d’une nouvelle plateforme mondiale redéfinissant le voyage ultra-luxueux, une plateforme qui célèbre le patrimoine, la créativité et un profond respect de l’identité locale tout en transportant les voyageurs les plus exigeants au cœur des paysages et traditions de l’Arabie Saoudite.

est la preuve de la remarquable transformation du secteur ferroviaire du Royaume et de ses expériences de voyage de classe mondiale