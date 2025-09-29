Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

L'italien Arsenale Group annonce l’acquisition de 100 % de Golden Eagle Luxury Trains Ltd. (GELT), pionnier britannique des voyages ferroviaires haut de gamme longue distance. La transaction valorise Golden Eagle environ 20 fois son EBITDA et prévoit un règlement à 30 % en numéraire et 70 % en actions.
La clôture interviendra d’ici fin d’année. À l’issue de l’opération, les actionnaires de Golden Eagle intègrent le capital d’Arsenale aux côtés des partenaires existants, dont les familles Bulgari et Rovati.
Arsenale déploiera ses capacités industrielles pour renouveler la flotte de Golden Eagle et étendre l’offre en Asie, tout en consolidant sa présence en Europe de l’Est et le long de la Route de la Soie.
Train de luxe : l'italien Arsenale Group des projets lancés
Depuis 2023, Arsenale s’est développé à l’international avec quatre projets signés - Depositphotos.com Auteur VladimirNenezic
Depuis 2023, Arsenale s’est développé à l’international avec quatre projets signés : Dream of The Desert (premier train de luxe d’Arabie Saoudite, en partenariat avec Saudi Arabia Railway), le Samarkand Express (premier train de luxe d’Asie centrale, en Ouzbékistan, avec O’zbekiston Temir Yo’llari JSC et le State Committee for Tourism), le Guardian of the Nile (premier train de luxe d’Égypte, en partenariat avec Egypt National Railway), ainsi qu’un projet de train de luxe aux Émirats arabes unis avec Etihad Railway.
Paolo Barletta, CEO d’Arsenale a déclaré : « Avec l’acquisition de Golden Eagle, nous créons le premier véritable groupe mondial du tourisme en train de luxe. Il ne s’agit pas simplement d’une acquisition, mais de la fondation d’une plateforme internationale conçue pour accélérer notre présence globale. Ancrés dans le savoir-faire italien, la production et une chaîne d’approvisionnement d’excellence, nous plaçons l’Italie à l’avant-garde d’un marché en pleine expansion, en exportant non seulement des produits, mais tout un écosystème d’hospitalité en trains de luxe. »
Golden Eagle Luxury Trains, fondé en 1989 par Tim Littler
Arsenale Group (fondé en 2020–2021 par Paolo Barletta et Annabel Holding) opère deux divisions.
D'une part Hospitality dédiée à la conception et gestion d’hôtels avec Soho House et Orient Express (La Minerva Rome, futur Palazzo Donà Giovannelli à Venise, projets à Rome, Cortina, Toscane, Sud de l’Italie), d'autre part la division Luxury Train Cruising qui comprend La Dolce Vita Orient Express, projet de train de luxe durable, en partenariat avec Orient Express, Trenitalia, Ferrovie dello Stato Group, Fondazione FS et TTI.
Golden Eagle Luxury Trains, fondé en 1989 par Tim Littler, propose des itinéraires à bord du Golden Eagle et du Golden Eagle Danube Express. La société couvre l’Europe, l’Asie centrale, la Chine, avec des parcours phares tels que le Transsibérien, la Route de la Soie, ou encore Paris–Istanbul.
