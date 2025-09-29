Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Arsenale Group (fondé en 2020–2021 par Paolo Barletta et Annabel Holding) opère deux divisions.



D'une part Hospitality dédiée à la conception et gestion d’hôtels avec Soho House et Orient Express (La Minerva Rome, futur Palazzo Donà Giovannelli à Venise, projets à Rome, Cortina, Toscane, Sud de l’Italie), d'autre part la division Luxury Train Cruising qui comprend La Dolce Vita Orient Express, projet de train de luxe durable, en partenariat avec Orient Express, Trenitalia, Ferrovie dello Stato Group, Fondazione FS et TTI.



Golden Eagle Luxury Trains, fondé en 1989 par Tim Littler, propose des itinéraires à bord du Golden Eagle et du Golden Eagle Danube Express. La société couvre l’Europe, l’Asie centrale, la Chine, avec des parcours phares tels que le Transsibérien, la Route de la Soie, ou encore Paris–Istanbul.