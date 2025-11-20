Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Le Celebrity Solstice, rénové, et le Celebrity Millennium couvriront 49 destinations à travers sept pays asiatiques. Les croisières de 12 nuits du Solstice proposeront un accès privilégié à Bali, la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie, complétées par la vue panoramique offerte depuis le nouveau Sunset Park.



La compagnie propose 123 escales de plus de 10 heures et 52 nuits à quai à Bangkok, Benoa (Bali), Hanoï, Hong Kong, Kuala Lumpur, Penang ou Phuket.



Une nuit à quai à Hong Kong pour le réveillon permettra de célébrer l’arrivée de 2028 en plein cœur de la baie Victoria. Les itinéraires combinent plages, paysages littoraux, marchés urbains et découvertes culturelles selon les escales.