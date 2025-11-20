Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Pour la saison 2027-2028, Celebrity Cruises met l’accent sur les Caraïbes avec huit navires déployés depuis Miami, Fort Lauderdale, Port Canaveral et Tampa.
Le Celebrity Xcel reviendra pour une troisième saison tandis que le Celebrity Beyond, le Celebrity Ascent, le Celebrity Eclipse, le Celebrity Silhouette, le Celebrity Reflection, le Celebrity Apex et le Celebrity Constellation assureront l’ensemble des départs.
La compagnie introduit pour la première fois un itinéraire entièrement dédié à Grand Turk (îles Turques-et-Caïques). Les passagers pourront également profiter d’escales à Perfect Day at CocoCay, Aruba, Bonaire, Curaçao, Antigua, Sainte-Lucie, la Barbade, Grand Cayman, St. Thomas, St. Kitts, Bimini, Nassau ou Key West, selon les itinéraires.
Le Celebrity Ascent proposera quatre traversées du canal de Panama et des routes de 10 à 14 nuits dans les Caraïbes du Sud.
Le Celebrity Xcel retrouvera ses croisières de sept nuits en proposant une expérience à bord enrichie avec The Bazaar, tandis que le Celebrity Reflection offrira des escapades de trois et quatre nuits idéales pour une parenthèse courte dans l’archipel.
Celebrity Cruises : une programmation asiatique renforcée avec 52 nuits à quai et 123 escales prolongées
Le Celebrity Solstice, rénové, et le Celebrity Millennium couvriront 49 destinations à travers sept pays asiatiques. Les croisières de 12 nuits du Solstice proposeront un accès privilégié à Bali, la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie, complétées par la vue panoramique offerte depuis le nouveau Sunset Park.
La compagnie propose 123 escales de plus de 10 heures et 52 nuits à quai à Bangkok, Benoa (Bali), Hanoï, Hong Kong, Kuala Lumpur, Penang ou Phuket.
Une nuit à quai à Hong Kong pour le réveillon permettra de célébrer l’arrivée de 2028 en plein cœur de la baie Victoria. Les itinéraires combinent plages, paysages littoraux, marchés urbains et découvertes culturelles selon les escales.
Amérique du Sud et Antarctique : 14 nuits et 17 destinations au programme
D’avril 2027 à février 2028, le Celebrity Equinox proposera des croisières de 14 nuits en Amérique du Sud et en Antarctique, incluant 17 escales dans sept pays. Les passagers découvriront les fjords chiliens, les chutes d’Iguazú, la Patagonie, les forêts australes, les colonies de manchots ou les zones d’observation des baleines.
Les itinéraires incluent notamment une navigation autour du cap Horn et l’exploration du Parc national de la Terre de Feu. Les escales permettront également d’apprécier les traditions culinaires locales, du barbecue patagonien au ceviche, avant de profiter du confort à bord des navires de la compagnie.
