TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Caraïbes, Asie et Amérique du Sud : une programmation élargie et 131 destinations


Celebrity Cruises présente sa programmation 2027-2028. Au programme des nouveautés : un premier itinéraire dédié à Grand Turk, 123 escales de longue durée en Asie dont des nuits à quai, et des croisières de 14 nuits en Amérique du Sud et en Antarctique. Les ventes ont ouvert le 11 novembre 2025 pour les Caraïbes et ouvriront le 10 décembre pour l’Asie et l’Amérique du Sud.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Programmation 2027-2028 de Celebrity cruises ©DespositPhotos/cowardlion
Programmation 2027-2028 de Celebrity cruises ©DespositPhotos/cowardlion
DITEX
Pour la saison 2027-2028, Celebrity Cruises met l’accent sur les Caraïbes avec huit navires déployés depuis Miami, Fort Lauderdale, Port Canaveral et Tampa.

Le Celebrity Xcel reviendra pour une troisième saison tandis que le Celebrity Beyond, le Celebrity Ascent, le Celebrity Eclipse, le Celebrity Silhouette, le Celebrity Reflection, le Celebrity Apex et le Celebrity Constellation assureront l’ensemble des départs.

La compagnie introduit pour la première fois un itinéraire entièrement dédié à Grand Turk (îles Turques-et-Caïques). Les passagers pourront également profiter d’escales à Perfect Day at CocoCay, Aruba, Bonaire, Curaçao, Antigua, Sainte-Lucie, la Barbade, Grand Cayman, St. Thomas, St. Kitts, Bimini, Nassau ou Key West, selon les itinéraires.

Le Celebrity Ascent proposera quatre traversées du canal de Panama et des routes de 10 à 14 nuits dans les Caraïbes du Sud.

Le Celebrity Xcel retrouvera ses croisières de sept nuits en proposant une expérience à bord enrichie avec The Bazaar, tandis que le Celebrity Reflection offrira des escapades de trois et quatre nuits idéales pour une parenthèse courte dans l’archipel.

Celebrity Cruises : une programmation asiatique renforcée avec 52 nuits à quai et 123 escales prolongées

Autres articles
Le Celebrity Solstice, rénové, et le Celebrity Millennium couvriront 49 destinations à travers sept pays asiatiques. Les croisières de 12 nuits du Solstice proposeront un accès privilégié à Bali, la Thaïlande, le Vietnam ou la Malaisie, complétées par la vue panoramique offerte depuis le nouveau Sunset Park.

La compagnie propose 123 escales de plus de 10 heures et 52 nuits à quai à Bangkok, Benoa (Bali), Hanoï, Hong Kong, Kuala Lumpur, Penang ou Phuket.

Une nuit à quai à Hong Kong pour le réveillon permettra de célébrer l’arrivée de 2028 en plein cœur de la baie Victoria. Les itinéraires combinent plages, paysages littoraux, marchés urbains et découvertes culturelles selon les escales.

Amérique du Sud et Antarctique : 14 nuits et 17 destinations au programme

D’avril 2027 à février 2028, le Celebrity Equinox proposera des croisières de 14 nuits en Amérique du Sud et en Antarctique, incluant 17 escales dans sept pays. Les passagers découvriront les fjords chiliens, les chutes d’Iguazú, la Patagonie, les forêts australes, les colonies de manchots ou les zones d’observation des baleines.

Les itinéraires incluent notamment une navigation autour du cap Horn et l’exploration du Parc national de la Terre de Feu. Les escales permettront également d’apprécier les traditions culinaires locales, du barbecue patagonien au ceviche, avant de profiter du confort à bord des navires de la compagnie.

À lire aussi : Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Lu 62 fois

Tags : celebrity
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 20 Novembre 2025 - 07:33 MSC Croisières, de nouveaux locaux pour de nouvelles ambitions

Mercredi 19 Novembre 2025 - 10:09 Costa Croisières dévoile deux nouveaux itinéraires en Asie pour 2026

Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”
Après le succès rencontré l’an dernier, Costa Croisières relance cet hiver son offre Train +...
Dernière heure

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Jean da Luz, une vie faite de rencontres et de défis

Comment réussir son bilan RSE et préparer une stratégie 2026 efficace dans le tourisme ?

MSC Croisières, de nouveaux locaux pour de nouvelles ambitions

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AGENCE TUI (réseau mandataire) - Conseiller voyages confirmé H/F - CDI - (Lagny-sur-Marne (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !
Partez en France

Partez en France

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026

Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias