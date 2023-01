Royal Caribbean : "nous avons renoué avec une croissance à deux chiffres"

Un grand bravo au professionnalisme de nos conseillers voyages qui sont en première ligne et félicitations également aux agences de voyages partenaires qui ont contribué à ces excellents résultats.



2022 a clairement été l’année de la reprise. Nous avons inauguré deux navires de tout premier plan, le Wonder of the Seas de Royal Caribbean et le Celebrity Beyond. En termes de résultats, nous avons renoué avec une croissance à deux chiffres et nous avons même dépassé les volumes 2019 tout en maintenant un panier moyen très raisonnable

Cruiseline a été élu meilleur Agent General en Europe par Royal Caribbean et quelques semaines plus tard, par Celebrity Cruises.Pour rappel, Emmanuel Joly est Directeur du Développement chez Cruiseline où il est en charge des marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Azamara pour la France et l'Italie.Ces récompenses ont été remises à bord duen présence des directions internationales des deux marques de Royal Caribbean Group.Emmanuel Joly, General Manager de l’Agent Général de Royal Caribbean et Celebrity en France a déclaré : «».En 2023, deux nouveaux navires entreront dans les flottes en décembre : l’Ascent de Celebrity Cruises et l’Icon of the Seas signé Royal Caribbean qui sera le premier navire propulsé au GNL (Gaz Naturel Liquifié) de la compagnie.