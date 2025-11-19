TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
flydubai commande 75 Boeing 737 MAX

flydubai a passé aussi une commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo


flydubai vient d'annoncer la signature d'un protocole d’accord pour la commande de 75 Boeing 737 MAX, assorti d’options pour 75 appareils supplémentaires, après avoir annoncé mardi, une commande portant sur 150 appareils A321neo fermes, assortis de 100 options, auprès d'Airbus.


Rédigé par le Mercredi 19 Novembre 2025

flydubai signe 75 Boeing 737 MAX. ©DepositPhotos/bloodua
Deux jours seulement après avoir officialisé l’achat de 150 Airbus A321neo, flydubai poursuit son mouvement d’expansion et signe un protocole d’accord avec Boeing pour 75 Boeing 737 MAX, assorti d’options pour 75 appareils supplémentaires. Une annonce majeure révélée lors du Dubai Airshow 2025.

Le protocole d’accord, d’une valeur de 13 milliards de dollars, a été signé par Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de flydubai, et Stephanie Pope, présidente et CEO de Boeing Commercial Airplanes.

flydubai souligne que ce nouvel engagement s’inscrit dans une planification de flotte à long terme, rendue nécessaire par l’évolution du trafic aérien à Dubaï et par les ambitions liées au développement de Dubai World Central. La compagnie insiste également sur l’importance de disposer d’une flotte moderne et disponible afin de soutenir son expansion.

flydubai : une stratégie de flotte accélérée, entre Boeing et Airbus

Deux jours avant cet accord avec Boeing, flydubai avait annoncé l’acquisition de 150 Airbus A321neo, avec 100 options supplémentaires, marquant sa première commande majeure auprès d’Airbus.

Le protocole d’accord signé avec Boeing complète cette dynamique et offre à la compagnie une flexibilité renforcée avec les différentes variantes du 737 MAX, incluant les 737-8, 737-9 et 737-10.

Aujourd’hui, flydubai exploite une flotte de 96 avions Boeing, incluant 27 737-800, 66 737 MAX 8 et 3 737 MAX 9. L’historique des commandes rappelle l’ampleur de ses investissements : 50 appareils en 2008, 86 en 2013, 225 en 2017, 30 Dreamliner en 2023, la commande Airbus annoncée cette semaine, puis ce nouveau protocole d’accord avec Boeing.

L’ensemble confirme la volonté de flydubai de consolider sa position avec une flotte diversifiée et adaptée à la croissance de son réseau.

À lire aussi : flydubai élargit son réseau avec sept nouveaux accords interlignes

