flydubai passe commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo

Une commande à 24 milliards de dollars


flydubai n'a pas caché ses ambitions d'expansion lors du Dubai Airshow 2025. La compagnie aérienne a, en effet, passé une commande portant sur 150 appareils A321neo fermes, assortis de 100 options, auprès d'Airbus.


Rédigé par le Mardi 18 Novembre 2025

flydubai a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'acquisition de 150 appareils A321neo, assortis de 100 options - Photo : flydubai
flydubai a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'acquisition de 150 appareils A321neo, assortis de 100 options - Photo : flydubai
C'est "un accord historique" comme le qualifie flydubai.

La compagnie aérienne, basée à Dubaï, a signé un protocole d'accord avec Airbus, au 2e jour du Dubai Airshow 2025, pour une nouvelle commande d'avions d'une valeur de 24 milliards de dollars américains, dont les livraisons débuteront en 2031.

Cet accord porte sur 150 appareils A321neo fermes, assortis de 100 options.

"Cet ajout stratégique diversifie notre flotte d’avions monocouloirs et renforce nos plans d’expansion à long terme.

Il permettra à flydubai de jouer un rôle clé dans la réussite des projets d’expansion de Dubai World Central, un aéroport que nous ambitionnons de devenir le plus grand aéroport du monde", a déclaré le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de flydubai, selon un communiqué.

A321neo : des économies de carburant et une réduction des émissions de CO₂

L'arrivée des A321neo de dernière génération doit permettre à la compagnie d'étendre son réseau, alors qu'elle dessert déjà quelque 135 destinations dans 57 pays.

Pour rappel, l'A321neo fait partie de la famille A320neo et intègre les dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération, des sharklets et des systèmes d'efficacité de cabine, qui permettent ensemble de réaliser des économies de carburant et une réduction des émissions de CO₂ de plus de 20% par rapport aux avions monocouloirs de la génération précédente.

