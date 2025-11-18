flydubai passe commande auprès d'Airbus pour 150 A321neo

L'arrivée des A321neo de dernière génération doit permettre à la compagnie d', alors qu'elle dessert déjà quelque 135 destinations dans 57 pays.Pour rappel, l'A321neo fait partie de la famille A320neo et intègre les dernières technologies, notamment des, qui permettent ensemble de réaliser des économies de carburant et une réduction des émissions de CO₂ de plus de 20% par rapport aux avions monocouloirs de la génération précédente.