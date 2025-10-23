flydubai élargit son réseau avec sept nouveaux accords interlignes

flydubai a annoncé l’ajout de sept nouveaux accords interlignes, portant à plus de 40 le nombre total de partenaires interlignes de la compagnie.
Ces partenariats stratégiques permettent aux passagers de flydubai d’accéder à plus de 300 destinations à travers le réseau combiné de la compagnie et de ses partenaires.
Grâce à ces nouvelles collaborations, les voyageurs peuvent désormais rejoindre plus de 30 destinations en Europe via Aegean Airlines et ITA Airways, les compagnies nationales grecque et italienne.
Les passagers en direction de l’Asie et de l’Asie du Sud-Est bénéficient, quant à eux, d’une connectivité accrue vers plus de 90 destinations grâce aux accords avec Myanmar Airways International et les compagnies chinoises Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines et Sichuan Airlines.
Flydubai : plus de 300 destinations accessibles
Ces accords interlignes offrent aux passagers des itinéraires avec un seul billet et la possibilité de faire enregistrer leurs bagages jusqu’à leur destination finale.
Aujourd’hui, la compagnie dessert directement plus de 135 destinations et permet un accès combiné à plus de 300 destinations via ses partenaires interlignes et codeshare.
"Depuis 2009, nous nous engageons à améliorer la connectivité et à faciliter le commerce et le tourisme", explique Ghaith Al Ghaith, CEO de flydubai. "Ces sept nouveaux partenariats offriront à nos passagers davantage de flexibilité et de choix pour planifier leurs voyages, tout en leur permettant d’accéder aux réseaux de nos partenaires sur des marchés clés en Europe et en Asie."
Les passagers de flydubai peuvent ainsi se connecter facilement à des villes comme Amsterdam, Athènes, Bruxelles, Francfort, Madrid, Munich, Thessalonique, Turin ou Venise via Aegean Airlines et ITA Airways.
Du côté de l’Asie, les nouveaux accords permettent d’atteindre des villes telles que Pékin, Chongqing, Hangzhou, Hô Chi Minh-Ville, Shanghai ou Yangon.
Confort, divertissement et simplicité de réservation
À bord de la flotte de 95 Boeing 737 de flydubai, les voyageurs profitent d’une expérience de voyage améliorée, avec des menus internationaux et un large choix de divertissements.
Les vols interlignes sont dès à présent disponibles à la réservation sur le site de flydubai.
