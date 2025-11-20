Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons renforce son positionnement en Arabie Saoudite en annonçant neuf nouveaux projets hôteliers et résidentiels.
Le Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre demeure l’adresse emblématique de la marque, récompensée par cinq étoiles au guide Forbes Travel. Autour de ce point d’ancrage, plusieurs établissements viendront compléter la présence du groupe dans les principales zones touristiques et culturelles du pays.
Parmi eux, le Four Seasons Resort and Residences AMAALA at Triple Bay, orienté vers le bien-être, proposera un ensemble d’activités sportives et culturelles sur la côte nord-ouest. Sur la mer Rouge, le Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island permettra d’accéder à des paysages désertiques et à un vaste récif corallien.
L’hôtel intégrera également le Shura Links Clubhouse, rattaché au premier parcours de golf insulaire de championnat du pays.
À Madinah, un nouvel établissement sera développé près de la Mosquée du Prophète, avec une architecture contemporaine conçue en hommage au patrimoine d’Al-Masjid an-Nabawi. À Jeddah, un projet mêlant hôtel, appartements avec services et résidences privées est annoncé sur la Corniche.
À Diriyah, Four Seasons participera au développement du site historique voisin d’At-Turaif, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Enfin, sur l’île de Sindalah, au sein du projet NEOM, un resort complétera l’offre de la marque dans le secteur balnéaire et insulaire du Royaume.
Four Seasons : résidences privées et nouveaux projets régionaux
La stratégie de développement inclut également trois projets résidentiels. Four Seasons confirme une forte demande dans la région, notamment pour les résidences du Four Seasons Private Residences Red Sea at Shura Island, dont une majorité des unités a déjà été réservée.
L’enseigne annonce également une nouvelle adresse à Bahrain Bay, ainsi qu’un second projet indépendant à Dubaï.
Au-delà de l’Arabie Saoudite, le Moyen-Orient accueillera plusieurs ouvertures supplémentaires. À Ajman (Émirats arabes unis), le Four Seasons Resort Ajman at Al Zorah proposera une implantation en bord de mer, à proximité de Dubaï.
À Abu Dhabi, le projet Four Seasons Private Residences Abu Dhabi at Saadiyat Beach réunira villas, penthouses et manoirs au sein d’un domaine résidentiel en bord d’océan. À Mascate (Oman), un développement hôtelier et résidentiel redessinera un site côtier de la capitale. Enfin, à Ras Al Khaimah,
