TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Neuf nouvelles adresses et un développement régional renforcé


Four Seasons annonce une expansion majeure en Arabie Saoudite avec six hôtels et trois résidences privées supplémentaires. L’enseigne, déjà implantée à Riyad, confirme son intention d’accompagner l’essor de nouvelles destinations telles qu’AMAALA, la mer Rouge, Diriyah, Jeddah et NEOM.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Four Seasons s'étend en Arabie Saoudite. ©DepositPhotos/Wirepec
Four Seasons s'étend en Arabie Saoudite. ©DepositPhotos/Wirepec
DITEX
Four Seasons renforce son positionnement en Arabie Saoudite en annonçant neuf nouveaux projets hôteliers et résidentiels.

Le Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre demeure l’adresse emblématique de la marque, récompensée par cinq étoiles au guide Forbes Travel. Autour de ce point d’ancrage, plusieurs établissements viendront compléter la présence du groupe dans les principales zones touristiques et culturelles du pays.

Parmi eux, le Four Seasons Resort and Residences AMAALA at Triple Bay, orienté vers le bien-être, proposera un ensemble d’activités sportives et culturelles sur la côte nord-ouest. Sur la mer Rouge, le Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island permettra d’accéder à des paysages désertiques et à un vaste récif corallien.

L’hôtel intégrera également le Shura Links Clubhouse, rattaché au premier parcours de golf insulaire de championnat du pays.

À Madinah, un nouvel établissement sera développé près de la Mosquée du Prophète, avec une architecture contemporaine conçue en hommage au patrimoine d’Al-Masjid an-Nabawi. À Jeddah, un projet mêlant hôtel, appartements avec services et résidences privées est annoncé sur la Corniche.

À Diriyah, Four Seasons participera au développement du site historique voisin d’At-Turaif, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Enfin, sur l’île de Sindalah, au sein du projet NEOM, un resort complétera l’offre de la marque dans le secteur balnéaire et insulaire du Royaume.

Four Seasons : résidences privées et nouveaux projets régionaux

Autres articles
La stratégie de développement inclut également trois projets résidentiels. Four Seasons confirme une forte demande dans la région, notamment pour les résidences du Four Seasons Private Residences Red Sea at Shura Island, dont une majorité des unités a déjà été réservée.

L’enseigne annonce également une nouvelle adresse à Bahrain Bay, ainsi qu’un second projet indépendant à Dubaï.

Au-delà de l’Arabie Saoudite, le Moyen-Orient accueillera plusieurs ouvertures supplémentaires. À Ajman (Émirats arabes unis), le Four Seasons Resort Ajman at Al Zorah proposera une implantation en bord de mer, à proximité de Dubaï.

À Abu Dhabi, le projet Four Seasons Private Residences Abu Dhabi at Saadiyat Beach réunira villas, penthouses et manoirs au sein d’un domaine résidentiel en bord d’océan. À Mascate (Oman), un développement hôtelier et résidentiel redessinera un site côtier de la capitale. Enfin, à Ras Al Khaimah,

A lire aussi : Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

Lu 168 fois

Tags : four seasons
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 20 Novembre 2025 - 08:48 Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite

Mercredi 19 Novembre 2025 - 11:40 Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026

Playa Hotels & Resorts

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter

Explora Journeys : l’invitation exclusive jusqu’au 4 décembre, c’est le moment d’en profiter
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 4 décembre une nouvelle...
Dernière heure

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Arsenale ouvre les pré-réservations pour son train de luxe en Arabie Saoudite

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Jean da Luz, une vie faite de rencontres et de défis

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AGENCE TUI (réseau mandataire) - Conseiller voyages confirmé H/F - CDI - (Lagny-sur-Marne (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !
Partez en France

Partez en France

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte

PortAventura World lance "Expédition ULUM", une immersion jurassique en réalité mixte
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX

flydubai commande 75 Boeing 737 MAX
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite

Four Seasons accélère son expansion en Arabie Saoudite
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028

Celebrity Cruises dévoile ses itinéraires 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias