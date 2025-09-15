TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Paris : le Four Seasons Hotel George V dévoile son nouveau visage

Les 243 chambres et suites entièrement rénovées


Après trois années de rénovation, le Four Seasons Hotel George V, Paris lève le voile sur ses 243 chambres et suites entièrement rénovées et repensées comme une collection de résidences privées.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Avec cette rénovation, le Four Seasons Hotel George V Paris ne propose pas de simples hébergements, mais de véritables espaces de vie, baignés de lumière - Photo : Four Seasons Hotel George V Paris
Avec cette rénovation, le Four Seasons Hotel George V Paris ne propose pas de simples hébergements, mais de véritables espaces de vie, baignés de lumière - Photo : Four Seasons Hotel George V Paris
Pour la première fois depuis sa réouverture en 1999, le Four Seasons Hotel George V, Paris a vécu une transformation en profondeur, avec la rénovation de ses 243 chambres et suites, "repensées comme une collection de résidences privées, à la fois intimes, parisiennes et résolument contemporaines", indique le groupe hôtelier dans un communiqué.

"En seulement une décennie, nous avons créé deux restaurants étoilés et un spa d’exception, rénovés nos salons de réception et l’ensemble de nos clefs et transformé le bâtiment, qui est désormais certifié à l’international pour son très haut niveau de performance environnementale", a résumé Sarmad Zok, directeur général de Kingdom Hotel Investments (UK) Ltd (KHI).

Une rénovation qui "marque une étape majeure dans l’histoire du George V", a ajouté Thibaut Drege, directeur général du Four Seasons Hotel George V.

Nous avons souhaité repenser nos chambres et suites avec le même niveau d’exigence que celui que nous apportons chaque jour à nos hôtes : créer non pas de simples hébergements, mais de véritables espaces de vie, baignés de lumière, pensés comme des appartements parisiens, à la fois élégants, fonctionnels et profondément apaisants."

Une collection d'appartements privés pour le Four Seasons Hotel George V

En s'appuyant sur l'expertise de l'architecte d’intérieur Pierre-Yves Rochon, le palace propose une collection d'appartements privés.

Tables d’activités, bibliothèques ou encore salles à manger confidentielles : tout a été pensé pour renouer avec l’art de vivre des grands appartements haussmanniens. Les lignes et les tissus se sont épurés, les perspectives ouvertes, les circulations fluidifiées.

La création de nouvelles portes-fenêtres dans certaines suites offre également des vues sur la Tour Eiffel, les toits d’ardoise et les grands tracés haussmanniens. Tandis que les balcons, désormais végétalisés, offrent un contrepoint végétal aux lignes droites du bâtiment à l’architecture Art Déco.

Trois suites au centre de la nouvelle vision

Pour le groupe hôtelier, trois suites incarnent particulièrement cette renaissance :

- la suite Penthouse, située au dernier étage, la plus emblématique de l’hôtel, qui a été entièrement réimaginée pour faire entrer la lumière naturelle au fil de la journée. Cocon intimiste, son aménagement intérieur a été repensé. Ses larges fenêtres ouvrent notamment sur un balcon végétalisé et une nouvelle perspective sur la Tour Eiffel. "L’expérience se vit également dans le détail : canapé en soie chenille verte J. Robert Scott, bibliothèque circulaire laquée ivoire au décor végétal nacré, plafond orné de feuille d’or patinée, mais aussi dressing conçu comme un boudoir et décoré d’appliques Baccarat ou encore vasques en marbre sculpté, ponctuées de compositions florales signées Jeff Leatham", indique Four Seasons. Dotée de trois terrasses privées, la Suite Penthouse offre un panorama sur les plus beaux monuments de la capitale.

- la Suite Parisienne Eiffel a été conçue comme un véritable appartement familial et propose une configuration rare à Paris : une suite principale prolongée de deux chambres communicantes, offrant flexibilité et intimité, aussi bien pour des séjours en famille que pour des résidences prolongées.

Parquet Versailles en chêne patiné, draperies signées Charles Burger et Dedar, passementerie Houlès, tapis main tufté… Le décor est décliné dans une palette bleu et blanc cassé, douce et lumineuse, qui évoque à la fois la lumière parisienne et les codes historiques du lieu.

La salle de bains est habillée de marbre blanc de Carrare, ponctuée de robinetteries en cristal de chez Baccarat, et d’un bas-relief représentant une nymphe à l’amphore. Deux appliques Lalique, dessinées spécialement par Pierre-Yves Rochon et représentant des perruches stylisées, diffusent une lumière douce et enveloppante. Quant au dressing attenant, conçu tel un boudoir discret, il s’orne d’une coiffeuse en verres anciens gravés de Murano signée Arte Veneziana, prolongeant cette atmosphère de raffinement intimiste. Les chambres attenantes reprennent avec justesse les mêmes codes décoratifs : commodes repeintes Gris Hanoi, vanités en marbre, céramiques Villari, vases Artemest, luminaires en porcelaine restaurés.

- la Suite Première, enfin, explore une esthétique plus discrète mais tout aussi raffinée. Dès l’entrée, une bibliothèque semi-ouverte crée une première impression de lieu habité. Le salon, quant à lui, conserve ses proportions classiques mais intègre une touche contemporaine avec un bar laqué vert émeraude, ainsi que du mobilier restauré, revisité avec élégance. L’ensemble est rythmé par des œuvres originales de Gérard Redoules, des lithographies anciennes, des objets décoratifs en céramique, et une palette subtile de vert d’eau, ivoire et taupe clair ponctuée de dorures patinées. La salle de bains, toute en marbre blanc de Carrare, est enrichie de robinetteries en cristal de chez Baccarat, et d’appliques Lalique.

