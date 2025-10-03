Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

Le complexe propose 139 chambres rénovées, des restaurants variés et des expériences gastronomiques allant de la cuisine tropicale raffinée aux spécialités locales, en passant par des cocktails signatures.



Le Lobby Bar & Lounge reflète l’esprit portoricain, tandis que le pop-up Sushi Bar propose makis, sashimis et bouchées japonaises. En bord de mer, Sand Dollar offre un cadre élégant et décontracté pour déguster des fruits de mer grillés.



Le spa et le centre de remise en forme, complétés par deux installations de fitness ultramodernes, prolongent l’expérience bien-être. Les amateurs d’aventure peuvent profiter du parcours de golf signé Robert Trent Jones Jr., des courts de tennis et de pickleball, ainsi que des randonnées guidées dans la forêt tropicale.



Deux piscines, un parc aquatique gonflable et des sports nautiques comme le kayak et le paddle complètent l’offre, tandis que des activités dédiées aux enfants assurent des moments mémorables pour toute la famille.



Avec plus de 2 700 m² d’espaces événementiels, le resort constitue également un cadre privilégié pour mariages et séjours d’affaires.