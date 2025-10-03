TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

Un joyau caribéen de 139 chambres entièrement rénové


Le Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico rouvre ses portes le 20 novembre 2025, après une rénovation complète. Entre luxe, nature préservée et immersion culturelle, le complexe de 139 chambres sur 3,2 km de plage promet une expérience unique aux Caraïbes.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

Le Four Seasons Puerto Rico rouvre ses portes le 20 novembre 2025 - Depositphotos.com, gustavofrazao
Le Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico, récemment rénové, annonce sa réouverture le 20 novembre 2025, offrant une expérience réinventée au cœur des paysages de l’île.

Situé sur la côte nord-est de Porto Rico, à seulement 30 minutes de San Juan, l’établissement s’étend sur 3,2 kilomètres de plage et 195 hectares de réserve naturelle préservée, et demeure la seule propriété des Caraïbes à bénéficier de la certification Gold Audubon International Signature Sanctuary.

"Porto Rico s’est imposé depuis longtemps comme une destination clé pour Four Seasons.

Avec Paulson Puerto Rico, nous sommes fiers d’y introduire notre service emblématique et notre vision intemporelle du luxe", souligne Antoine Chahwan, président des opérations hôtelières - Amériques.

Un séjour à Porto Rico riche en découvertes

Le complexe propose 139 chambres rénovées, des restaurants variés et des expériences gastronomiques allant de la cuisine tropicale raffinée aux spécialités locales, en passant par des cocktails signatures.

Le Lobby Bar & Lounge reflète l’esprit portoricain, tandis que le pop-up Sushi Bar propose makis, sashimis et bouchées japonaises. En bord de mer, Sand Dollar offre un cadre élégant et décontracté pour déguster des fruits de mer grillés.

Le spa et le centre de remise en forme, complétés par deux installations de fitness ultramodernes, prolongent l’expérience bien-être. Les amateurs d’aventure peuvent profiter du parcours de golf signé Robert Trent Jones Jr., des courts de tennis et de pickleball, ainsi que des randonnées guidées dans la forêt tropicale.

Deux piscines, un parc aquatique gonflable et des sports nautiques comme le kayak et le paddle complètent l’offre, tandis que des activités dédiées aux enfants assurent des moments mémorables pour toute la famille.

Avec plus de 2 700 m² d’espaces événementiels, le resort constitue également un cadre privilégié pour mariages et séjours d’affaires.

Four Seasons Resort Puerto Rico : immersion dans la nature et la culture locale

Le Four Seasons invite ses visiteurs à explorer la réserve de Río Espíritu Santo, les sentiers et tyroliennes de la forêt nationale d’El Yunque, ou encore à vivre des expéditions nocturnes en kayak à travers les mangroves phosphorescentes.

Les amateurs de culture pourront découvrir Old San Juan, ses bâtiments colorés de l’époque coloniale, ses ruelles pavées et ses cafés animés.

L’équipe de conciergerie propose des expériences sur-mesure pour profiter pleinement des richesses locales.

Le resort portoricain rejoint la collection caribéenne de Four Seasons, aux côtés de Nevis, Anguilla, The Ocean Club aux Bahamas, et bientôt Cartagena, avec des projets à Belize et en République dominicaine en préparation.


Lu 138 fois

Tags : four seasons, porto rico
Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

