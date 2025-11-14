TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »

MSC Croisières : entre bilan 2025 et ambitions 2027


À bord du MSC World Europa, la compagnie a réuni plus de 120 agents de voyage pour son événement All Stars of the Sea 2025. L’occasion de dresser le bilan de l'année 2025 et dévoiler une ambition claire : séduire plus largement le marché français grâce à une flotte modernisée et un engagement environnemental renforcé.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

Patrick Pourbaix, Directeur, et Cécile Walson, chef commerciale des opérations, pour MSC Croisières France à l'ouverture de la cérémonie ALL STARS 2025. Photo TourMaG
Legends and Paradise
Le 8 novembre dernier, à bord du MSC World Europa, la compagnie a réuni plus de 120 agents de voyages pour sa traditionnelle croisière All Stars of the Sea 2025

L’événement, organisé au départ de Marseille, a servi de cadre à la fois festif et stratégique pour, d'une part, remercier les partenaires et, d'autre part, dresser le bilan 2025, tout en dévoilant les objectifs à l’horizon 2027.

Et derrière cette opération de communication, un message clair à diffuser aux agents de voyage : « séduire plus largement le marché français », affirme le directeur de MSC Croisières France, Patrick Pourbaix.

Un navire vitrine pour un virage global

Si MSC Croisières France a choisi le World Europa pour accueillir ses invités, ce n’est pas un hasard. « Ce navire, dernière catégorie de la flotte, est le symbole du renouveau de la compagnie » insiste Patrick Pourbaix. « Le World Europa, c’est notre flagship », ajoute-t-il. « C’est un bateau qui incarne notre volonté d’attirer une clientèle plus large, plus moderne, sans perdre notre cœur de marché familial. »

Design moderne, avec plus d’une dizaine de bars et restaurants, des boutiques, une boîte de nuit, une salle d’arcade, un théâtre et une offre bien-être enrichie, MSC Croisières veut renouveler l’expérience client pour rester compétitive face aux nouveaux acteurs du secteur.


Le durable, levier central du repositionnement

Choisir le World Europa, c’est aussi le moyen pour la compagnie d'affirmer son engagement environnemental.

Premier navire de la flotte propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié), il réduit d’environ 20 % les émissions de CO₂ par rapport aux navires traditionnels. À bord, 100 % des déchets sont triés et recyclés, 80 % de l’eau douce provient du dessalement, et les unités les plus récentes peuvent désormais se brancher électriquement à quai, évitant ainsi de faire tourner les moteurs au port.

Cet engagement s’étend à toutes les facettes de la conception et de l’exploitation du navire : hélices hydrodynamiques, systèmes de réduction catalytique, éclairage LED, ou encore revêtements de coque innovants pour limiter la résistance en mer et la consommation énergétique.

Ces efforts s’inscrivent dans la stratégie « Horizon 2023 », menée avec Marseille Provence Croisière, qui vise 100 escales propres d’ici 2030 et quatre connexions électriques d’ici 2027.

Cette ambition a déjà pris forme : à l’automne, le MSC Poesia est devenu le premier navire MSC connecté électriquement à quai au Havre, symbole d’une croisière plus responsable.

Nouvelle destination et montée en gamme

Côté produit, MSC Croisières prévoit un développement soutenu : 23 navires actuellement, et 25 attendus d’ici 2027.

Parmi les nouveautés présentées aux agents de voyage :

- Le MSC World Asia, basé à Marseille dès l’hiver 2026, avec 2 582 cabines dont 65 % avec balcon, près de 39 000 m² d’espaces publics et une capacité de 7 000 passagers.

- Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), qui a bénéficié d'un programme de conservation des récifs coralliens, de la replantation de 75 000 plantes et d'expériences éco-responsables (plages, excursions, spa, zones naturelles protégées).

- Le MSC Yacht Club, concept haut de gamme revisité, qui sera déployé au printemps 2026 sur le MSC Poesia, avec 69 suites design, cinq catégories distinctes, piscine privée et solarium.


Un bilan favorable

Fin 2025, MSC Croisières reste la plus grande compagnie familiale au monde, et la 3ᵉ marque de croisière mondiale en capacité.

« Cette année, nous avons réussi à séduire de plus en plus de Français, » se félicite le directeur de MSC Croisières France. « Marseille figure désormais parmi les principaux ports de départ en Méditerranée. Mais les efforts doivent continuer. »

