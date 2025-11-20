Exclusif - comment Eric Koury (ex-Air Antilles) prépare son retour dans... l'aérien ?

Il est des secteurs d'activité qui fascinent et qu'il est difficile d'abandonner.



L'aérien, par sa dimension politique et de prestige, appartient à cette caste rare.



Nous allons vous relater l'histoire d'un véritable phénix, un entrepreneur que rien ne semble arrêter et pour qui l'aérien semble être une véritable passion.



Plus de deux ans après la faillite et la saga médiatique de la reprise d'Air Antilles, Eric Koury revient sur le devant de la scène, et cette fois-ci dans un rôle que l'industrie du tourisme lui a toujours connu : celui de patron... d'une compagnie aérienne.



L'aventure a redécollé en juin 2024, quasiment en même temps que la reprise des vols de son ancienne entreprise. Fin mai de l'année passée, et 10 mois après la reprise d'Air Antilles, le transporteur obtient son Certificat de Transport Aérien (CTA), avec l'espoir de relancer ses activités le mois suivant.



Pendant que la nouvelle direction et les salariés sabrent le champagne, Eric Koury échaffaude son plan.



Plongée dans les coulisses de l'histoire du phénix de l'aérien, qui a posé sur les cendres fumantes de la liquidation de sa compagnie aérienne les bases de son nouveau projet, toujours dans le ciel antillais.