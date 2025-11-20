Exclusif - comment Eric Koury (ex-Air Antilles) prépare son retour dans... l'aérien ?

Il est des secteurs d'activité qui fascinent et qu'il est difficile d'abandonner.
L'aérien, par sa dimension politique et de prestige, appartient à cette caste rare.
Nous allons vous relater l'histoire d'un véritable phénix, un entrepreneur que rien ne semble arrêter et pour qui l'aérien semble être une véritable passion.
Plus de deux ans après la faillite et la saga médiatique de la reprise d'Air Antilles, Eric Koury revient sur le devant de la scène, et cette fois-ci dans un rôle que l'industrie du tourisme lui a toujours connu : celui de patron... d'une compagnie aérienne.
L'aventure a redécollé en juin 2024, quasiment en même temps que la reprise des vols de son ancienne entreprise. Fin mai de l'année passée, et 10 mois après la reprise d'Air Antilles, le transporteur obtient son Certificat de Transport Aérien (CTA), avec l'espoir de relancer ses activités le mois suivant.
Pendant que la nouvelle direction et les salariés sabrent le champagne, Eric Koury échaffaude son plan.
Plongée dans les coulisses de l'histoire du phénix de l'aérien, qui a posé sur les cendres fumantes de la liquidation de sa compagnie aérienne les bases de son nouveau projet, toujours dans le ciel antillais.
L'aérien, par sa dimension politique et de prestige, appartient à cette caste rare.
Nous allons vous relater l'histoire d'un véritable phénix, un entrepreneur que rien ne semble arrêter et pour qui l'aérien semble être une véritable passion.
Plus de deux ans après la faillite et la saga médiatique de la reprise d'Air Antilles, Eric Koury revient sur le devant de la scène, et cette fois-ci dans un rôle que l'industrie du tourisme lui a toujours connu : celui de patron... d'une compagnie aérienne.
L'aventure a redécollé en juin 2024, quasiment en même temps que la reprise des vols de son ancienne entreprise. Fin mai de l'année passée, et 10 mois après la reprise d'Air Antilles, le transporteur obtient son Certificat de Transport Aérien (CTA), avec l'espoir de relancer ses activités le mois suivant.
Pendant que la nouvelle direction et les salariés sabrent le champagne, Eric Koury échaffaude son plan.
Plongée dans les coulisses de l'histoire du phénix de l'aérien, qui a posé sur les cendres fumantes de la liquidation de sa compagnie aérienne les bases de son nouveau projet, toujours dans le ciel antillais.
L'histoire derrière la société R Lines d'Eric Koury
Le 19 juin 2024 est créée en Guadeloupe la société R Lines. Le mois suivant, l'acte de constitution de ladite société est signé des mains d'Eric Koury (orthographié avec deux "r" dans le milieu des affaires).
Les fonds sont déposés par la société Eurofinance Travel, représentée par le sexagénaire, spécialisée dans les solutions technologiques de réservation et de distribution pour les compagnies aériennes et ferries, ainsi que dans le voyage et le tourisme.
L'entreprise a été fondée par Robert Dardanne et Eric Koury en 2001, avant que ce dernier ne reprenne la présidence dix-neuf ans plus tard.
Le premier nom n'est pas totalement inconnu aux lecteurs de TourMaG.com et aux acteurs du tourisme. Robert Dardanne, qui se décrit lui-même comme un "serial entrepreneur", a lui aussi été piqué au virus de l'aérien.
En 1990, il cofonde la compagnie aérienne Air Saint Martin (région Caraïbes), dont le président sera alors Eric Koury. Cinq ans plus tard, il rachète Air Guadeloupe, Air Saint-Barthélemy en 1997 et Air Martinique (1998). Les trois entités vont fusionner pour donner naissance à Air Caraïbes.
En 2014, le "groupe Koury-Dardanne" est condamné par la justice à verser près de 5 millions d'euros au groupe Dubreuil, à cause d'un prix de cession surévalué de la compagnie Air Guadeloupe.
Revenons à nos moutons. En fin d'année 2024, Eurofinance Travel est dissoute sans liquidation, puis elle est radiée le 26 décembre 2024.
Une autre étoile de la galaxie Koury prend la relève, à savoir K Finance, la holding de l'homme d'affaires.
À noter que la holding, qui détient l'ensemble des 1 000 actions d'une valeur totale de 1 000 euros de R Lines, est inactive depuis juin 2025. Pour pallier ces défaillances en cascade, Express Handling & Maintenance devient alors présidente de la nouvelle société.
Une entité spécialisée dans les services aéroportuaires, l’entretien et la maintenance d'avions, qui appartient sans surprise... à Eric Koury. Maintenant que nous avons l'histoire de R Lines, un joli jeu de mots au passage, plongeons dans le concret, car cette société a bien un but.
Les fonds sont déposés par la société Eurofinance Travel, représentée par le sexagénaire, spécialisée dans les solutions technologiques de réservation et de distribution pour les compagnies aériennes et ferries, ainsi que dans le voyage et le tourisme.
L'entreprise a été fondée par Robert Dardanne et Eric Koury en 2001, avant que ce dernier ne reprenne la présidence dix-neuf ans plus tard.
Le premier nom n'est pas totalement inconnu aux lecteurs de TourMaG.com et aux acteurs du tourisme. Robert Dardanne, qui se décrit lui-même comme un "serial entrepreneur", a lui aussi été piqué au virus de l'aérien.
En 1990, il cofonde la compagnie aérienne Air Saint Martin (région Caraïbes), dont le président sera alors Eric Koury. Cinq ans plus tard, il rachète Air Guadeloupe, Air Saint-Barthélemy en 1997 et Air Martinique (1998). Les trois entités vont fusionner pour donner naissance à Air Caraïbes.
En 2014, le "groupe Koury-Dardanne" est condamné par la justice à verser près de 5 millions d'euros au groupe Dubreuil, à cause d'un prix de cession surévalué de la compagnie Air Guadeloupe.
Revenons à nos moutons. En fin d'année 2024, Eurofinance Travel est dissoute sans liquidation, puis elle est radiée le 26 décembre 2024.
Une autre étoile de la galaxie Koury prend la relève, à savoir K Finance, la holding de l'homme d'affaires.
À noter que la holding, qui détient l'ensemble des 1 000 actions d'une valeur totale de 1 000 euros de R Lines, est inactive depuis juin 2025. Pour pallier ces défaillances en cascade, Express Handling & Maintenance devient alors présidente de la nouvelle société.
Une entité spécialisée dans les services aéroportuaires, l’entretien et la maintenance d'avions, qui appartient sans surprise... à Eric Koury. Maintenant que nous avons l'histoire de R Lines, un joli jeu de mots au passage, plongeons dans le concret, car cette société a bien un but.
Eric Koury condamné pour interdiction de gérer une compagnie aérienne...
Son activité principale est donc "le transport aérien de passagers et de fret ; le transport aérien régulier de personnes, de marchandises diverses, de courriers sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés (...)" comme stipulé sur Pappers.
Jusque-là rien d'anormal, à un détail près.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi les aventures de notre protagoniste, celui-ci a été condamné au printemps, dans le cadre de ses fonctions au sein d'Air Antilles, pour escroquerie et travail dissimulé, d'après le titre de nos confrères du Figaro.
Il a été reconnu coupable d’avoir, du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021, "déclaré des personnes qui ne travaillaient plus pour ses sociétés, mais d’avoir également augmenté frauduleusement le volume horaire d’autres salariés, et ce, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane."
En tout, l'argent public détourné était estimé à 4,4 millions d'euros.
La condamnation prévoyait donc une interdiction de gérer des entreprises dans le secteur aérien et de passer des marchés publics durant 5 ans, ainsi qu’une durée similaire pour une peine d'inéligibilité.
Une décision de justice qui contredisait donc totalement les intentions d'Eric Koury avec R Lines.
Sauf que ce dernier a décidé de faire appel.
Jusque-là rien d'anormal, à un détail près.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi les aventures de notre protagoniste, celui-ci a été condamné au printemps, dans le cadre de ses fonctions au sein d'Air Antilles, pour escroquerie et travail dissimulé, d'après le titre de nos confrères du Figaro.
Il a été reconnu coupable d’avoir, du 25 mars 2020 au 30 septembre 2021, "déclaré des personnes qui ne travaillaient plus pour ses sociétés, mais d’avoir également augmenté frauduleusement le volume horaire d’autres salariés, et ce, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane."
En tout, l'argent public détourné était estimé à 4,4 millions d'euros.
La condamnation prévoyait donc une interdiction de gérer des entreprises dans le secteur aérien et de passer des marchés publics durant 5 ans, ainsi qu’une durée similaire pour une peine d'inéligibilité.
Une décision de justice qui contredisait donc totalement les intentions d'Eric Koury avec R Lines.
Sauf que ce dernier a décidé de faire appel.
... l'appel suspend cette décision
"Ce n'est pas suspensif. Comme au civil, au pénal, un appel rend néante la décision de 1ère instance quand elle n'est pas exécutoire, ce qui est le cas dans mon dossier," a commenté le principal intéressé que nous avons contacté.
Par principe, l’appel suspend l’exécution de la décision et la Cour d'Appel va se saisir de l’intégralité du litige.
Donc, jusqu'à la prochaine condamnation ou non, l'entrepreneur peut en toute légalité gérer une compagnie aérienne, même s'il a été reconnu coupable précédemment.
La justice sera appelée à trancher cette affaire dans les prochains mois, voire années.
Pendant ce temps, R Lines commence à poser les bases d'un début d'activité.
D'après nos informations, son Certificat de transporteur aérien (CTA) serait en fin d'instruction. Et si la société a déposé une demande d'obtention d'un titre de transporteur, c'est aussi parce qu'elle possède déjà des avions.
Pour régler ce premier obstacle, Eric Koury a pu faire appel à des amis de longue date que sont André Saada, un ancien actionnaire d'Air Antilles, et Germon Guy-Alain, le Directeur général de la Centrale d'achat française pour l'Outre-mer (CAFOM).
Ces deux entrepreneurs avaient candidaté à la reprise du transporteur lors de sa liquidation, via la société Caribfly. Les salariés avaient alors protesté contre ce dossier, exprimant leur inquiétude, alors qu’Éric Koury devait devenir le "conseiller opérationnel" de la nouvelle structure.
Par principe, l’appel suspend l’exécution de la décision et la Cour d'Appel va se saisir de l’intégralité du litige.
Donc, jusqu'à la prochaine condamnation ou non, l'entrepreneur peut en toute légalité gérer une compagnie aérienne, même s'il a été reconnu coupable précédemment.
La justice sera appelée à trancher cette affaire dans les prochains mois, voire années.
Pendant ce temps, R Lines commence à poser les bases d'un début d'activité.
D'après nos informations, son Certificat de transporteur aérien (CTA) serait en fin d'instruction. Et si la société a déposé une demande d'obtention d'un titre de transporteur, c'est aussi parce qu'elle possède déjà des avions.
Pour régler ce premier obstacle, Eric Koury a pu faire appel à des amis de longue date que sont André Saada, un ancien actionnaire d'Air Antilles, et Germon Guy-Alain, le Directeur général de la Centrale d'achat française pour l'Outre-mer (CAFOM).
Ces deux entrepreneurs avaient candidaté à la reprise du transporteur lors de sa liquidation, via la société Caribfly. Les salariés avaient alors protesté contre ce dossier, exprimant leur inquiétude, alors qu’Éric Koury devait devenir le "conseiller opérationnel" de la nouvelle structure.
La nouvelle compagnie possède déjà 3 appareils
Autres articles
-
Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"
-
Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
-
Air Antilles : des investisseurs allemands, canadiens et nigériens sur les rangs ? [ABO]
-
Air Antilles voit sa licence prolongée et lance une nouvelle ligne
-
Air Antilles : sur le départ, Jérôme Arnaud dresse un point complet de la situation ! [ABO]
Finalement, la CAFOM se désistera, mais sans abandonner totalement ses ambitions.
À la suite du plan de cession ayant retenu le dossier d'Edeis et de la Collectivité de Saint-Martin, un appel d'offres est lancé pour céder les derniers actifs de l'entreprise, réunis notamment dans la société R PLANE 7.
Elle comprenait alors la cession de deux appareils, des Twin Otter d'une capacité de 20 passagers chacun, selon le document de mise en vente du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Sauf que R PLANE 7 comprend aussi un Cessna Caravan, rappellent nos confrères du média Nouvelles Semaines.
Une information que nous confirmons après l'étude de documents officiels.
Pour reprendre le lot, deux entreprises s'affrontent. D'un côté, celle portée par Jérôme Arnaud, alors PDG de la compagnie, et de l'autre CaribFly.
Au printemps 2024, c'est bien cette dernière société qui remporte la mise, contre un investissement de 200 000 euros.
Quelques semaines plus tard, le dirigeant d'Air Antilles fait appel de la décision. Il ne souhaite pas qu'Eric Koury revienne dans la partie, et pour cela, il invoque une violation du Code de commerce et estime que la décision du juge-commissaire violait le cahier des charges.
Sauf que le 30 août 2024, la Cour rejette l’appel pour irrecevabilité et confirme la cession à la société de la CAFOM. Par ce biais, R Lines possède via CaribFly deux Twin Otter et un Cessna Caravan.
Un appareil serait en préparation dans une île des Caraïbes et sur le point de faire son retour en Guadeloupe, nous dit-on.
D'après un fin observateur de l'économie locale, la nouvelle compagnie d'Eric Koury aurait dans un premier temps pour objectif d'opérer une activité de fret, notamment avec le Cessna.
Sauf que les difficultés systémiques d'Air Antilles pourraient propulser R Lines au premier plan et la faire tranquillement pivoter vers le transport de passagers.
Et voici comment, en mettant en place un plan méticuleusement orchestré, Eric Koury entend reprendre sa place dans le ciel antillais.
À la suite du plan de cession ayant retenu le dossier d'Edeis et de la Collectivité de Saint-Martin, un appel d'offres est lancé pour céder les derniers actifs de l'entreprise, réunis notamment dans la société R PLANE 7.
Elle comprenait alors la cession de deux appareils, des Twin Otter d'une capacité de 20 passagers chacun, selon le document de mise en vente du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Sauf que R PLANE 7 comprend aussi un Cessna Caravan, rappellent nos confrères du média Nouvelles Semaines.
Une information que nous confirmons après l'étude de documents officiels.
Pour reprendre le lot, deux entreprises s'affrontent. D'un côté, celle portée par Jérôme Arnaud, alors PDG de la compagnie, et de l'autre CaribFly.
Au printemps 2024, c'est bien cette dernière société qui remporte la mise, contre un investissement de 200 000 euros.
Quelques semaines plus tard, le dirigeant d'Air Antilles fait appel de la décision. Il ne souhaite pas qu'Eric Koury revienne dans la partie, et pour cela, il invoque une violation du Code de commerce et estime que la décision du juge-commissaire violait le cahier des charges.
Sauf que le 30 août 2024, la Cour rejette l’appel pour irrecevabilité et confirme la cession à la société de la CAFOM. Par ce biais, R Lines possède via CaribFly deux Twin Otter et un Cessna Caravan.
Un appareil serait en préparation dans une île des Caraïbes et sur le point de faire son retour en Guadeloupe, nous dit-on.
D'après un fin observateur de l'économie locale, la nouvelle compagnie d'Eric Koury aurait dans un premier temps pour objectif d'opérer une activité de fret, notamment avec le Cessna.
Sauf que les difficultés systémiques d'Air Antilles pourraient propulser R Lines au premier plan et la faire tranquillement pivoter vers le transport de passagers.
Et voici comment, en mettant en place un plan méticuleusement orchestré, Eric Koury entend reprendre sa place dans le ciel antillais.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Romain Pommier
Voir tous les articles de Romain Pommier