TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

deux nouveaux outils en cours de déploiement basés sur l'IA


Google a annoncé le 17 novembre 2025 une série de mises à jour de son moteur de recherche, avec l’intégration de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle dédiées au voyage, dont un outil d’organisation d’itinéraire avec Canva, le déploiement de l'outil Flight Deals au sein de Google Flight aux Etats-Unis et des projets à venir dans la réservations de vols et d'hôtels.


Rédigé par le Mercredi 19 Novembre 2025

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage - Depositphotos.com Auteur Mehaniq
Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage - Depositphotos.com Auteur Mehaniq
DITEX
La firme américaine Google LLC a annoncé le 17 novembre 2025 une série de mises à jour de son moteur de recherche, intégrant l’intelligence artificielle pour le secteur du voyage.

L’annonce met en avant trois volets principaux : la fonction « Canvas » dans l’« AI Mode » pour organiser un voyage, l’outil « Flight Deals » pour repérer des offres de vols, et la capacité d’IA « agentic » pour finaliser des réservations.

Google AI Mode est un mode de recherche expérimental intégré dans Google Search (le moteur de recherche de Google). Il repose sur une version personnalisée du modèle d’intelligence artificielle Gemini.

Le premier volet des nouveautés concerne la fonction appelée Canvas, intégrée à l’« AI Mode ». Google explique : « Dites simplement à l’AI Mode quel type de voyage vous planifiez et quelles recommandations vous recherchez, puis sélectionnez l’option « Create Canvas »

Planifier son itinéraire avec Canva dans Google

Autres articles
Résultat : « Vous obtiendrez immédiatement un plan dans le panneau latéral Canvas qui rassemble des données Search en temps réel pour les vols et les hôtels, des détails depuis Google Maps comme les photos et avis, et des informations pertinentes provenant de sites web à travers le web. »

Le journal spécialisé TechCrunch rappelle cette description et ajoute que l’outil permet des ajustements personnalisés : « Vous pouvez ensuite poser des questions de suivi et obtenir de l’aide pour les compromis, comme choisir un hôtel qui soit plus proche d’un brunch mais un peu plus éloigné des sentiers de randonnée. »

Cette fonctionnalité est déployée uniquement sur ordinateur aux États-Unis pour les utilisateurs inscrits à l’expérimentation via Google Labs.

Le second volet annoncé est l’outil Flight Deals. Cet outil en expérimentation en Amérique du Nord et en Inde, est déployé mondialement, au sein de Google Flights. Flight Deals utilise l'intelligence artificielle pour afficher les meilleures offres disponibles.

A lire aussi : L’IA rebat les cartes : les agences de voyages face au défi du GEO !

AI Mode pour réserver un restaurant et bientôt un vol et des hôtels ?

Le troisième volet concerne la capacité de l’IA à aider utilisateur à passer de la planification à la réservation via Search. Google indique : « La réservation « agentic » pour les restaurants est en cours de déploiement cette semaine aux États-Unis … À l’avenir, nous rendrons également possible de finaliser la réservation de vols et d’hôtels directement dans l’AI Mode. »

TechCrunch précise que Google « annonce que les utilisateurs peuvent maintenant demander des réservations de dîner en fonction de plusieurs préférences, telles que la taille du groupe, la date, l’heure, le lieu et la cuisine préférée. AI Mode va alors rechercher à travers différentes plateformes de réservation pour trouver en temps réel la disponibilité des restaurants qui correspondent à la demande. »

Dans le domaine des voyages, Google collabore déjà avec des acteurs comme Booking.com, Expedia, Marriott ou Wyndham.

Lu 167 fois

Tags : google, ia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
Derrière chaque succès du secteur du voyage se cachent des solutions technologiques capables...
Dernière heure

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

PHILIPPE RICHARD

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AGENCE TUI (réseau mandataire) - Conseiller voyages confirmé H/F - CDI - (Lagny-sur-Marne (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Sondage CDMV : un marché en recul, mais 28 % des agences tirent leur épingle du jeu

Sondage CDMV : un marché en recul, mais 28 % des agences tirent leur épingle du jeu
Partez en France

Partez en France

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances

Vacances Ouvertes, l’Unccas et ADN Tourisme s’engagent pour augmenter le taux de départ en vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L'ADONET veut rallier producteurs et distributeurs à sa cause

L'ADONET veut rallier producteurs et distributeurs à sa cause
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG via Rome Fiumicino

Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG via Rome Fiumicino
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026

Royaume-Uni : le Six Senses London ouvrira début 2026
HotelMaG

Hébergement

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand

Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières dévoile deux nouveaux itinéraires en Asie pour 2026

Costa Croisières dévoile deux nouveaux itinéraires en Asie pour 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias