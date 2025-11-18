Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

Le troisième volet concerne la capacité de l’IA à aider utilisateur à passer de la planification à la réservation via Search. Google indique : « La réservation « agentic » pour les restaurants est en cours de déploiement cette semaine aux États-Unis … À l’avenir, nous rendrons également possible de finaliser la réservation de vols et d’hôtels directement dans l’AI Mode. »



TechCrunch précise que Google « annonce que les utilisateurs peuvent maintenant demander des réservations de dîner en fonction de plusieurs préférences, telles que la taille du groupe, la date, l’heure, le lieu et la cuisine préférée. AI Mode va alors rechercher à travers différentes plateformes de réservation pour trouver en temps réel la disponibilité des restaurants qui correspondent à la demande. »



Dans le domaine des voyages, Google collabore déjà avec des acteurs comme Booking.com, Expedia, Marriott ou Wyndham.