Google dévoile de nouveaux outils IA dans le secteur du voyage

La firme américaine Google LLC a annoncé le 17 novembre 2025 une série de mises à jour de son moteur de recherche, intégrant l’intelligence artificielle pour le secteur du voyage.
L’annonce met en avant trois volets principaux : la fonction « Canvas » dans l’« AI Mode » pour organiser un voyage, l’outil « Flight Deals » pour repérer des offres de vols, et la capacité d’IA « agentic » pour finaliser des réservations.
Google AI Mode est un mode de recherche expérimental intégré dans Google Search (le moteur de recherche de Google). Il repose sur une version personnalisée du modèle d’intelligence artificielle Gemini.
Le premier volet des nouveautés concerne la fonction appelée Canvas, intégrée à l’« AI Mode ». Google explique : « Dites simplement à l’AI Mode quel type de voyage vous planifiez et quelles recommandations vous recherchez, puis sélectionnez l’option « Create Canvas »
Le premier volet des nouveautés concerne la fonction appelée Canvas, intégrée à l’« AI Mode ». Google explique : « Dites simplement à l’AI Mode quel type de voyage vous planifiez et quelles recommandations vous recherchez, puis sélectionnez l’option « Create Canvas »
Planifier son itinéraire avec Canva dans Google
Résultat : « Vous obtiendrez immédiatement un plan dans le panneau latéral Canvas qui rassemble des données Search en temps réel pour les vols et les hôtels, des détails depuis Google Maps comme les photos et avis, et des informations pertinentes provenant de sites web à travers le web. »
Le journal spécialisé TechCrunch rappelle cette description et ajoute que l’outil permet des ajustements personnalisés : « Vous pouvez ensuite poser des questions de suivi et obtenir de l’aide pour les compromis, comme choisir un hôtel qui soit plus proche d’un brunch mais un peu plus éloigné des sentiers de randonnée. »
Cette fonctionnalité est déployée uniquement sur ordinateur aux États-Unis pour les utilisateurs inscrits à l’expérimentation via Google Labs.
Le second volet annoncé est l’outil Flight Deals. Cet outil en expérimentation en Amérique du Nord et en Inde, est déployé mondialement, au sein de Google Flights. Flight Deals utilise l'intelligence artificielle pour afficher les meilleures offres disponibles.
A lire aussi : L’IA rebat les cartes : les agences de voyages face au défi du GEO !
AI Mode pour réserver un restaurant et bientôt un vol et des hôtels ?
Le troisième volet concerne la capacité de l’IA à aider utilisateur à passer de la planification à la réservation via Search. Google indique : « La réservation « agentic » pour les restaurants est en cours de déploiement cette semaine aux États-Unis … À l’avenir, nous rendrons également possible de finaliser la réservation de vols et d’hôtels directement dans l’AI Mode. »
TechCrunch précise que Google « annonce que les utilisateurs peuvent maintenant demander des réservations de dîner en fonction de plusieurs préférences, telles que la taille du groupe, la date, l’heure, le lieu et la cuisine préférée. AI Mode va alors rechercher à travers différentes plateformes de réservation pour trouver en temps réel la disponibilité des restaurants qui correspondent à la demande. »
Dans le domaine des voyages, Google collabore déjà avec des acteurs comme Booking.com, Expedia, Marriott ou Wyndham.
