Quel spécialiste pour un circuit sportif en Amérique du Sud ?

Aujourd'hui, moins de 1 % du trafic vers les sites d'agences provient de l'intelligence artificielle. C’est peu, mais cette proportion grimpe à une vitesse vertigineuse, imposant le GEO comme nouvelle grammaire de l’attractivité.Selon Capgemini (rapport 2025),Et Microsoft note que les 18-24 ans, les clients de demain, utilisent davantage les outils d’IA générative que les moteurs classiques. Pour le tourisme, cela change tout.D'abord, la visibilité. Les moteurs comme ChatGPT Search, Perplexity ou Gemini ne se contentent plus d'afficher une liste de liens bleus. Ils rédigent des réponses synthétiques, citent des sources, comparent des offres. Si votre agence n'apparaît pas dans ces synthèses, vous devenez invisible. Non pas pour tous, mais pour une partie croissante et jeune de la clientèle.Ensuite, la crédibilité. Ces outils s'appuient sur des contenus fiables, structurés, factuels. Une page «» bien remplie, des fiches destinations claires, des FAQ précises : tout cela devient stratégique.L'IA puise dans ce qu'elle trouve en ligne pour répondre. Si vos informations sont floues ou inexistantes, elle ne vous citera pas.Enfin, la recommandation. Les voyageurs cherchent de plus en plus des réponses directes : «» L'IA doit pouvoir vous identifier, comprendre votre expertise, et vous proposer. Cela suppose une présence numérique cohérente : site web optimisé, mentions presse, avis clients, profil Google Business à jour.Concrètement, si vous êtes une agence spécialiste des voyages à thème, votre absence des radars IA peut vite vous faire rater des clients.Non seulement du trafic, mais aussi de la confiance. Car pour beaucoup de voyageurs, si une IA ne vous cite pas, c’est peut-être que vous ne valez pas le détour.