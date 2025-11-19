Bordeaux Aéroport dévoile sa nouvelle identité

Le changement d’identité intervient dans le cadre du plan Ressources 27, lancé en 2022 pour repenser le rôle et l’impact de l’infrastructure dans un contexte de transition écologique, technologique et sociétale.
Bordeaux Aéroport s’est fixé plusieurs objectifs en matière de décarbonation : une réduction de 40 % des émissions de CO₂ (scopes 1 & 2), l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2030, ainsi que l’autoproduction d’énergies renouvelables.
Au-delà des volets environnementaux, la transformation porte également sur l’expérience des différentes parties prenantes. De nouvelles infrastructures, des équipements modernisés et un renforcement des liens avec les acteurs locaux doivent permettre d’améliorer les conditions d’accueil pour les voyageurs, les compagnies et les personnels.
Cette stratégie vise à inscrire l’aéroport comme un acteur de lien, capable d’accompagner les évolutions du transport aérien tout en répondant aux attentes du territoire.
Bordeaux Aéroport : un nom plus lisible et une signature tournée vers le collectif
Le choix du nom Bordeaux Aéroport repose sur un principe de clarté et de rayonnement international.
La nouvelle signature, « Ensemble, faisons bouger les lignes », illustre l’ambition d’impliquer l’ensemble des acteurs dans une mobilité plus fluide et plus durable. Elle traduit également la volonté de l’aéroport de questionner ses pratiques pour innover et se réinventer.
Bordeaux Aéroport décline ainsi trois missions : consommer moins, en réduisant son empreinte carbone ; accueillir mieux, en améliorant l’expérience passager ; rapprocher plus, en renforçant les liens avec le territoire. Cette identité renouvelée symbolise une trajectoire de transformation profonde, en phase avec les attentes des voyageurs, des partenaires et des collectivités.
