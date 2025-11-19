Bordeaux Aéroport dévoile sa nouvelle identité

Cette stratégie vise à inscrire l’aéroport comme un acteur de lien, capable d’accompagner les évolutions du transport aérien tout en répondant aux attentes du territoire. Le changement d’identité intervient dans le cadre du plan, lancé en 2022 pour repenser le rôle et l’impact de l’infrastructure dans un contexte de transition écologique, technologique et sociétale.Bordeaux Aéroport s’est fixé plusieurs objectifs en matière de décarbonation : une réduction de(scopes 1 & 2), l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2030 , ainsi que l’autoproduction d’énergies renouvelables.Au-delà des volets environnementaux, la transformation porte également sur l’expérience des différentes parties prenantes. De, des équipements modernisés et un renforcement des liens avec les acteurs locaux doivent permettre d’améliorer les conditions d’accueil pour les voyageurs, les compagnies et les personnels.Cette stratégie vise à inscrire l’aéroport comme un acteur de lien, capable d’accompagner les évolutions du transport aérien tout en répondant aux attentes du territoire.