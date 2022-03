Ryanair positionne un 3e avion à Bordeaux

Ce n'est pas tout, car 11 nouvelles lignes estivales ont été annoncées depuis Bordeaux.



Ryanair desservira donc Zadar, Malte, Pise, Trapani, Saint-Jacques de Compostelle, Alghero, Barcelone, Birmingham, Brindisi, Rome Fiumicino et Madrid.



Il s'agit du programme d'été le plus important à ce jour pour Bordeaux, avec un total de 42 lignes.



" Des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives constituent la base à partir de laquelle Ryanair peut assurer une croissance du trafic à long terme et une connectivité accrue.



Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l'aéroport de Bordeaux pour assurer cette croissance, " a expliqué le directeur marketing de Ryanair, Dara Brady.