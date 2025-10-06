Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

L’Aéroport de Bordeaux a lancé un programme de modernisation, qui prévoit un investissement total de 170 M€ sur la période 2023-2027 - Depositphotos.com, @DedMityayvaste
L’Aéroport de Bordeaux a dévoilé, fin septembre 2025, le nouveau visage de la zone d’entrée du terminal Billi, dédié aux compagnies low cost.
Une nouvelle enseigne de restauration - Le Pain Quotidien - exploitée par Areas France, a été installée dans cette zone de départ entièrement repensée pour améliorer le confort des voyageurs et la fluidité du passage.
L'ouverture s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de l’aéroport, qui prévoit un investissement total de 170 millions d’euros sur la période 2023-2027.
Après huit mois de travaux et un investissement de 3,5 millions d’euros, la zone de départ s’étend désormais sur 600 m², alliant performance opérationnelle et respect de l’environnement.
Conçue selon une démarche bioclimatique, elle intègre une terrasse végétalisée et des aménagements réalisés sans imperméabilisation supplémentaire des sols, témoignant de l’engagement de l’aéroport pour une extension responsable.
"Cette nouvelle offre répond à plusieurs attentes : plus diversifiée, plus locale, plus conviviale. Et ce n’est qu’un début : la modernisation se poursuivra jusqu’en 2028 pour hisser notre plateforme au meilleur niveau européen", a déclaré à cette occasion, Simon Dreschel, le président du directoire de l’aéroport.
L'Aéroport de Bordeaux se réinvente avec un coffee shop
Le Pain Quotidien, format coffee shop, propose 120 places assises, réparties entre l’intérieur et la terrasse.
L’offre, pensée sur-mesure par Areas France, sera renouvelée tous les trois mois pour suivre le rythme des saisons et surprendre les voyageurs.
Les clients y retrouveront des boissons chaudes et des alternatives rafraîchissantes, ainsi qu’une sélection de sandwiches, salades, tartines et petits-déjeuners.
"Forts de notre expertise du travel retail, nous avons conçu ce coffee shop comme une escale gourmande parfaitement intégrée au parcours voyageur, capable de répondre aux attentes d’un environnement aéroportuaire en constante effervescence", a expliqué Yves Lacheret, directeur général d’Areas France.
Deux parcours clients distincts ont été aménagés pour fluidifier le service et s’adapter aux besoins des passagers : sur place ou à emporter. Une offre d’épicerie fine et des options végétariennes et vegan complètent le concept, garantissant rapidité et qualité dans un contexte d’hyperflux.
A lire aussi : Wizz Air atterrit à Bordeaux avec trois nouvelles destinations.
