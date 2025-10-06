Aéroport de Bordeaux : le terminal Billi dévoile son nouveau visage

Cette nouvelle offre répond à plusieurs attentes : plus diversifiée, plus locale, plus conviviale. Et ce n’est qu’un début : la modernisation se poursuivra jusqu’en 2028 pour hisser notre plateforme au meilleur niveau européen

L’ Aéroport de Bordeaux a dévoilé, fin septembre 2025, le nouveau visage deUne nouvelle enseigne de restauration -- exploitée par, a été installée dans cette zone de départ entièrement repensée pour améliorer le confort des voyageurs et la fluidité du passage.L'ouverture s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation de l’aéroport, qui prévoit un investissement total deAprès, la zone de départ s’étend désormais sur 600 m², alliant performance opérationnelle et respect de l’environnement.Conçue selon une démarche bioclimatique , elle intègreet des aménagements réalisés sans imperméabilisation supplémentaire des sols, témoignant de l’engagement de l’aéroport pour une extension responsable.", a déclaré à cette occasion,, le président du directoire de l’aéroport.