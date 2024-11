Monte-Carlo SBM et l’EHL : une alliance pour l’avenir des talents hôteliers

Ce partenariat va bien au-delà des compétences techniques. Nous plaçons l’humain au cœur de nos actions, tout en réinventant l’avenir de l’hospitalité.

Ce partenariat vise à former et embaucher des talents monégasques et régionaux, en les accompagnant vers des postes de leadership

Ce partenariat s’inscrit également dans la stratégie de marque employeur « We Are Monte-Carlo », initiée par, "En intégrant des étudiants de l’EHL dans ses établissements, SBM mise sur une collaboration enrichissante, mêlant tradition et innovation , insiste sur l’importance de cette initiative pour l’emploi local. "."