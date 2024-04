"L'avenir de l'industrie du tourisme passe par une diversification plus forte" 🔑

TourMaG : Actuellement, on observe une tendance très forte à "monter en gamme" dans le monde du tourisme, et notamment de l'hôtellerie-restauration. Le luxe sera-t-il la planche de salut de l'industrie touristique ?



Docteur Juan-Francisco Perellon : Le luxe est, incontestablement, un segment de l'industrie du tourisme. Il ne saurait être le seul. L'industrie du tourisme est plurielle et le restera.



Son avenir passe par une diversification plus forte. Son futur dépendra largement de sa capacité à répondre de manière pertinente aux enjeux de durabilité et de responsabilité sociale.



L'industrie du tourisme de demain sera plus sobre, plus respectueuse de ses acteurs et des contrées visitées.



Prenons, par exemple, la Suisse qui compte de nombreuses stations de ski. Eh bien, ces stations vont devoir se recentrer car il y aura moins -et peut-être plus du tout- de neige. Pour elles, l'enjeu de demain, c'est de trouver comment profiter de la nature pour proposer de nouvelles offres.



TourMag : Dans ce contexte, en quoi les formations dispensées par l'EHL font-elles la différence ?



Docteur Juan-Francisco Perellon : Chez nous, les étudiants acquièrent d'abord des compétences humaines. C'est pour cela, que les hôteliers et les restaurateurs ne sont pas les seuls à recruter chez nous.



Des banquiers viennent aussi. Ils nous disent : si besoin, nous pourrons toujours donner des cours maths à nos nouvelles recrues, mais nous avons besoin qu'elles aient, d'abord, des compétences humaines.