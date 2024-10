Monte-Carlo aura l'un des plus beaux clubs de cigares au monde

Les long fillers y auront trois ans d’âge au minimum, et le futur humidor du Monte-Carlo Cigar Club devrait compter pas moins de 35 000 cigares de luxe.un nouvel art de vivre, autour du Grand Art du jeu, de l’hospitalité de luxe et du divertissement.Depuis, cet art de vivre n’a eu de cesse d'être réinventé au fil des époques. Aujourd’hui, sous l’impulsion de sa nouvelle gouvernance, le Groupe qui prend son envol à l’international, développe à Monaco une nouvelle offre ultra-luxe en créant de nouveaux lieux et expériences exclusives pour que continue de vivre la légende Monte-Carlo.Dominique London, première entreprise de cigares, de spiritueux et d’accessoires de luxe haut de gamme, a été créée par Dominique Gyselinck.Cette marque est désormais présente en Angleterre, en Suisse et en Europe à travers 26 boutiques de cigares et spiritueux.Les relations privilégiées de Dominique London avec les meilleurs producteurs de cigares, son expertise et son expérience dans ce domaine, en ont fait le partenaire idéal pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer.