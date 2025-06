SBM enregistre un chiffre d’affaires record en 2025

Le, en progression de 9 % par rapport à l’exercice précédent. Le secteur hôtelier franchit un cap en atteignant près de 400 M€, soit une hausse de 16 %, représentant désormais 52 % de l’activité globale. Cette performance s’accompagne d’un net dynamisme de la restauration, qui progresse de 24 % avec plus d’un million de couverts enregistrés.Le, en croissance de 11 %, ce qui représente 20 % du chiffre d’affaires. En revanche, le secteur des jeux, bien que porté par une fréquentation en hausse, recule de 3 %, impacté par un aléa défavorable et des contraintes de compliance internationales. Il représente néanmoins encore 28 % de l’activité du groupe.Le, et le résultat opérationnel s’élève à 74,5 M€. « La SBM n’a jamais été aussi solide, mais elle peut encore progresser », déclare Stéphane Valeri , soulignant « la pertinence de notre stratégie, la cohérence de notre offre et l’excellence de nos équipes ».Les clientèles américaine (18 %), française (11 %) et du Moyen-Orient (11 %) dominent les résultats en chiffre d’affaires, tandis que la France demeure le premier marché en nombre de nuitées. L’activité repose également sur la mobilisation de 5 000 collaborateurs en haute saison, dans un modèle valorisant excellence, transmission et fidélité.