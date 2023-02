Monte-Carlo Société des Bains de Mer : Fabrice Larue devient administrateur

"des casinos, des expériences « haute couture » au sein de ses palaces iconiques et de leurs Diamond Suites, une gastronomie combinant restaurants étoilés, concepts internationaux et créations maison, ainsi qu’une offre artistique et culturelle de premier plan

consommation des ressources et déchets, gastronomie locale et préservation du patrimoine naturel. A cette effet,Le Resort de Monte Carlo Société des Bains de Mer propose à la fois".Il offre également une palette d’activités autour du sport et du bien-être, du shopping et de la fête.