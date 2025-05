Rachat de Cybevasion par Holidu : "c'était le dernier des Mohicans"

Il craignait sans doute une marginalisation progressive de son outil, à l’heure où l’IA pousse à repenser Internet, et où les géants mondiaux disposent de moyens colossaux pour innover et étouffer toute concurrence, même marginale.



Ce changement d’échelle pourrait toutefois offrir une visibilité internationale aux clients de Cybevasion, et leur permettre de bénéficier de la technologie développée par le mastodonte allemand.



En attendant d’en savoir plus, Jérôme Forget continue de travailler à une diversification de la distribution de ses clients.



" Il existe encore quelques exemples comme PAP, CléVacances ou Gîtes de France. Les réseaux sociaux permettent aussi d’offrir une visibilité plus directe auprès des voyageurs.



Les alternatives à l’intermédiation sont de plus en plus rares, d’autant plus que Tripadvisor n’accepte plus les meublés de tourisme depuis fin 2024.



Je conseille aux propriétaires de renforcer leur ancrage territorial pour développer une nouvelle clientèle, " conclut l'entrepreneur.