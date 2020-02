Taxe de séjour : Gîtes de France a reversé 15 millions d'euros aux communes rurales

Et la fédération ne se résume pas seulement à une taxe de séjour, mais elle représente aussi un volume d’affaires annuel direct et indirect de près de 1,1 milliard d’euros, pour 550 emplois pérennes au niveau national.



De plus, l'année dernière les Gîtes de France ont créé "Gîtes de France Initiatives ", un fonds de dotation pour soutenir, favoriser et accompagner

les projets collectifs locaux se rapportant à l’Environnement.



Un premier appel à projets a été lancé le 15 octobre dernier dans deux catégories distinctes : le social et la santé, et la sauvegarde du patrimoine.



Chaque lauréat se verra remettre une participation financière de 50% du coût du projet, plafonnée à 2 500 € et bénéficiera d’une campagne de soutien en communication.