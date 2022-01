Covid-19 : le boom des locations de vacances entre particuliers

« 2022 ressemble pour l’instant à 2021, avec toutefois l’absence de restrictions sur le ski, ce qui fait tout de même une grosse différence ! Mais ce qui n’a pas changé, c’est qu’il reste compliqué de partir à l’étranger, et que les bains de foule ne sont toujours pas vraiment d’actualité. On peut donc tabler sur les mêmes tendances qu’en 2021 : gros volumes de réservations, particulièrement sur les maisons à la campagne ou sur le littoral », note Corinne Jolly, présidente de Particulier à Particulier.



D’ailleurs, PAPVacances.fr, a enregistré une hausse des demandes de réservations à la montagne de + 50 % par rapport à 2019 et + 107,2 % par rapport à 2020 où les stations de ski étaient fermées.



« Comme de plus en plus de personnes y ont accès chaque jour, nous sommes optimistes quant au retour du voyage. Il s'agit maintenant de maintenir la confiance des voyageurs grâce à la propreté et à la flexibilité ; c'est ce qui incitera les voyageurs à revenir » , affirme la vice president et product management d’Expedia group.



« 2022 sera une bonne saison, qui continue sur cette belle dynamique » , prophétise la directrice de Gîtes de France. Et elle a certainement raison, la 5e vague de covid-19 ne semble pas impacter l’activité. « Nous avons eu très peu d’annulations à Noël. Les Français veulent se mettre au vert et prendre un grand bol d’air. »



« La tendance aux réservations d’ultra dernière minute s’est développée, mais nous connaissons aussi des réservations très en amont. D’ailleurs, nous avons déjà beaucoup de réservations pour le printemps et l’été 2022 » , indique-t-elle.



Ca promet pour le tourisme hexagonal !