La CAT réclame l’abrogation des "surtaxes" de séjour

- instaurer dans le Code du tourisme et dans le Code général des collectivités territoriales un mécanisme de consultation obligatoire des acteurs du tourisme pour toute évolution des règles et taux relatives à la taxe de séjour ;



- mettre en place un dispositif de contrôle de l’affectation des recettes aux seules dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique et créer des comités locaux réunissant les professionnels et les collectivités pour le suivi de l’affectation de la taxe de séjour et la fixation des modalités, afin d’en assurer la transparence, le fléchage et l’évaluation publique.



Par ailleurs, à travers ces augmentations successives de la taxe de séjour depuis plus d’un an, la CAT s’alarme de l’instabilité fiscale croissante dont souffrent les entreprises, en contradiction totale avec les engagements pris par le Gouvernement en la matière.