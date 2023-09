Start-up : Pourquoi un partenariat entre Holidu et Sportihome ?

Le tourisme sportif connaît la croissance la plus rapide de l’industrie du voyage.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, nous apporterons notre expertise en matière de tourisme sportif à Bookiply et à Holidu, notamment en ce qui concerne notre guide des spots communautaires, les catégories sport de nos hébergements et nos partenariats avec les équipementiers sportifs, et leur soutien nous permettra de nous déployer à l'échelle européenne,

Le partenariat se veut sur un temps long.Il doit aussi permettre aux hôtes de Sportihome de diffuser leurs annonces aussi bien sur Sportihome que sur les principaux portails de réservation, d'avoir une gestion centralisée des transactions de paiement, mais aussi de bénéficier d'un service d’optimisation de leurs annonces (descriptif, prix, remise, etc.), de traduction en 7 langues...A lire : Sportihome : faut-il s’inquiéter des baisses de réservations estivales " précise Sylvain Morel, Directeur de l'exploitation de Sportihome.