Sportihome : faut-il s’inquiéter des baisses de réservations estivales ? 🔑

TourMaG - Quelles justifications voyez-vous à cette tendance actuelle ?



Sylvain Morel : J’y vois la combinaison de plusieurs raisons qui se cumulent plus ou moins dans les foyers :



1. Un contexte économique tendu avec l'inflation qui se concrétise via les hausses de tarifs annoncées en juillet ;



2. Dès lors, les clients prennent une habitude grandissante pour la réservation en dernière minute, encore persuadés qu’il y aura des promotions ou qu’il est toujours temps de s’organiser à la dernière minute car il reste de la disponibilité partout. Ils n’ont pas tout à fait tort, car on voit que certains hôtes baissent leur prix sur leurs semaines encore disponibles ;



3. La météo devient un élément déterminant pour choisir sa destination au dernier moment quand les prévisions sont fiables ;



4. L’offre est beaucoup plus abondante sur le marché. Il y a de nombreux nouveaux arrivants qui cherchent à engranger un revenu complémentaire via les sites de locations. Eux aussi contribuent à faire baisser les prix, car souvent ils comparent avec leurs voisins et se mettent un peu en-dessous.