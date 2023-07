Azureva : "Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l'été 2023" 🔑

Honnêtement, c’est un dilemme qui nous taraude tous les jours.



Nous avons déjà des offres promotionnelles en cours, dont un bon plan à moins 20% sur certaines destinations, et la gratuité des enfants jusqu’à 12 ans.



Faut-il aller plus loin ? Nous n’avons pas encore franchi le pas en attendant la fin du mois pour être certain des mouvements de réservation.



Nous sommes en alerte car une partie de nos concurrents, et notamment les grandes marques qui ont beaucoup de volumes, commencent à brader leurs tarifs plus tôt et plus largement que d’habitude. C’est un signal du marché qu’il nous faut prendre en compte.

Notre interrogation est simple, pourquoi vouloir faire du volume sans marge quand les opérations se compliquent en raison du manque de personnel ?



Nous avons une offre très cohérente et on ne peut pas jouer sur différentes catégories de prestations. Il faut donc avoir une démarche maîtrisée. Ce que l’on constate et qui ajoute à nos interrogations, c’est l’allongement de la période de réflexion entre le premier devis et son acceptation. On est passé de 3-4 jours jusqu’à 10 jours consacrés au benchmarking.