Azureva : "Une bonne saison été mais des signaux d’alerte pour 2023" 🔑

Oui, on peut affirmer d’ores et déjà que l’exercice 2022, qui se termine en novembre prochain, sera un très bon exercice avec d’excellents taux de remplissage et un volume d’affaires en hausse, sans avoir encore les chiffres précis.L’arrière-saison se présente également sous de bons auspices avec des taux de remplissage évoluant de 60 à 80% sur les mois de septembre et octobre selon les villages.Nous avons retrouvé une belle dynamique des séminaires d’entreprise et des groupes constitués qui sont l’essentiel de nos clients pour cette période. Pour autant, on note quelques signaux d’alerte qui nous posent des interrogations sur l’année 2023.