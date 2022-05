Azureva fait évoluer son modèle économique sans changer ses valeurs 🔑

L’arrivée de Bruno Mounier, ex-VVF, ex-Locatour, depuis le mois de septembre dernier, est précieuse pour reformuler la stratégie commerciale.



Elle s’appuie naturellement sur les partenaires traditionnels comme les CSE, de la Poste, de ses filiales et d’autres grandes entreprises, comme les agences de voyages en ligne et en briques… qu’il va s’agir d’animer davantage, mais aussi d’utiliser encore davantage les circuits parallèles que sont les réseaux sociaux.



Une tournée de promotion et de communication sur les réseaux a été engagée en partenariat avec les Coflocs. Ces adeptes des vacances en van font la tournée des sites en postant leur expérience. Ils sont rejoints à plusieurs étapes par d’autres confrères et consoeurs influenceurs qui s’adressent à une clientèle plus jeune.



Azureva s’estime plus légitime encore que ses concurrents directs et d’autres groupes de loisirs qui mettent en avant des arguments magnifiés par la sortie de Covid : authenticité, partage, nature, convivialité, sincérité.



« Nous sommes nés de ces valeurs qui étaient tellement évidentes pour l’équipe que nous n’avons jamais tellement insisté pour les affirmer et les revendiquer », déclare le directeur général.



« Cela va mieux en le disant et c’est ce que nous allons faire. L’évolution récente de notre identité visuelle s’est accompagnée d’un changement de notre signature.



L'accueil en terre de partage est devenu L'accueil en terres de partage, l’ajout du « s » peut paraître minime mais il traduit notre ancrage encore plus affirmé dans les territoires, sur les terres de tourisme où nous avons parmi les meilleures implantations comme le montre l’Hôtel du Parc en bordure du lac d’Hossegor ».