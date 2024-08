Azureva : Sébastien Billard nommé Responsable de la restauration

En 2011, Sébastien Billard revient sur les bancs de l’école, en tant que professeur cette fois-ci, et enseigne la technologie et la technique culinaire au lycée hôtelier de Vienne.En 2012, il intègre Api Restauration où il restera 12 ans jusqu’à devenir responsable multisites. En avril 2024, Sébastien Billard est nommé Responsable national de la restauration d’Azureva.Ses missions principales incluent la garantie de la qualité et de l'hygiène. Sébastien s'occupe aussi des menus de tous les établissements en incorporant le maximum de « fait maison », de produits locaux et de produits frais.Enfin, il veille à ce que les pratiques d’Azureva répondent aux exigences RSE, notamment en intégrant des fruits et légumes dont l’apparence n’est pas parfaite, mais dont le mode de production et le goût sont au rendez-vous, et en suivant les normes HVE au niveau national.Azureva compte 43 établissements en France.