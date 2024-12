Azureva : Pierre Stepan nommé directeur maintenance et travaux

Offrir aux vacanciers un environnement accueillant, sûr et agréable est pour moi une priorité. Le tourisme est une véritable passion, et contribuer à des moments de ressourcement pour les clients est une grande motivation

Nous sommes ravis d'accueillir Pierre Stepan au sein des équipes Azureva. Sa vision alliant modernisation des infrastructures et respect des normes de sécurité et d’environnement renforce notre ambition de proposer des séjours toujours plus mémorables à nos vacanciers

Depuis son arrivée, Pierre Stepan s’investit dans des projets variés :», a-t-il déclaré.Avec Pierre Stepan, Azureva entend poursuivre ses engagements en matière de modernisation, de durabilité et de sécurité. Un responsable Hygiène Sécurité Environnement et un Energy Manager viendront compléter cette dynamique en 2025.», a conclu Guillaume Brun, le directeur des opérations d’Azureva.