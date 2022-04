Booking.com dévoile les tendances du tourisme durable en 2022

Enfin,. Près d'un quart (24 %) des touristes expliquent qu’ils ont choisi une destination plus proche de leur domicileau cours des 12 derniers mois.Autre information :et marqués d’un badge Établissement Voyage Durable sur Booking.com.L’entreprise a également continué à augmenter le nombre de certificats et de labels délivrés par des organismes tiers : Green Tourism, Green Hospitality, Fair Trade Tourisme…Pour plus d’informations sur leet pour consulter ou télécharger le, veuillez cliquer sur le lien suivant