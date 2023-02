Deux start-ups françaises gagnent le challenge Awake Tourism

"Les startups du tourisme ont le pouvoir et l'agilité nécessaires pour transformer le secteur conformément aux objectifs de développement durable.



Les lauréats du Défi Tourisme Awake de l'OMT ont tous le potentiel de contribuer à bâtir un secteur plus inclusif et résilient et nous sommes impatients de les soutenir à mesure qu'ils grandissent en taille et en influence"

Implication de la communauté locale

Économies verte et bleue

Création de capital écologique et durable

Éducation au tourisme

L'autonomisation des femmes

Pour valoriser un tourisme plus résilient et responsable, l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) organise pour la deuxième foisIl s'agit d'un concours mondial destiné aux start-ups du tourisme durable, axé sur les Objectifs de développement durable (ODD).Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT, a déclaré :Les participants étaient jugés sur la manière dont ils contribuent au développement d'un secteur du tourisme inclusif, résilient et durable. L'OMT mettait principalement l'accent sur six thématiques :Quelques 2000 participants ont participé, originaires de 120 pays, essentiellement venus d'Europe, des Amériques et d'Afrique, dans une moindre mesure d'Asie, du Pacifique et du Moyen-Orient.