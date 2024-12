Murmuration et GDS-Movement unissent leurs forces

Ce partenariat avec le GDS-Movement constitue une avancée concrète vers un impact global positif. L’expertise, le réseau et la portée du GDS-Movement, associés à la technologie de Murmuration, nous permettent de mieux accompagner les acteurs du tourisme dans l’atteinte de leurs objectifs de durabilité et dans leur transition vers un modèle de régénération. Ensemble, nous abordons des sujets comme la certification de durabilité des destinations, la capacité de charge et la saisonnalité grâce à des outils et méthodologies de pointe.

Nous sommes ravis de collaborer avec Murmuration, dont les solutions avancées basées sur les satellites et l’IA apportent une valeur exceptionnelle à notre communauté en pleine expansion. Cette collaboration permet aux destinations de relever avec succès des enjeux critiques, en transformant des données complexes et corrélées en informations exploitables. En dotant les destinations d’outils progressistes, nous les aidons non seulement à résoudre les défis d’aujourd’hui, mais aussi à anticiper et gérer les impacts futurs

Le partenariat inclut des formations via lapour renforcer les capacités des destinations à interpréter et exploiter les données. «», explique Tarek Habib Guy Bigwood , directeur du GDS-Movement , souligne l’importance d’outils progressistes pour transformer des données complexes en actions concrètes : «. ».Ce partenariat promet de, en aidant les destinations à anticiper les défis futurs tout en générant un impact positif sur les communautés locales.